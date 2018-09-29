الخطيب يشكر الهيئة القضائية وممثلي اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية

وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر للجنة القضائية التي أشرفت على الجمعية العمومية غير العادية التي أقيمت ، الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة لاعتماد لائحة نظام الأساسي. كما وجه الشكر لممثلي اللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة العليا للجهة الإدارية، على المجهود الكبير الذى بذله الجميع وعلى المظهر المشرف والشكل الحضاري الذي خرجت عليه الجمعية العمومية؛ بما يليق بالأهلي، ومكانته، وتاريخه، وحجم جمعيته العمومية.



وضمت اللجنة القضائية التي أشرفت على الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، كلًا من: المستشار محمد السيد محمد علي خليفة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار أحمد مجدي أبو العلا، المحامي العام بالمكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار أحمد علي حافظ بيومي، المستشار بمحكمة المنصورة، والمستشار محمد محمد صلاح الدين محمد، المستشار بالمكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار حسام الدين حسين عوض الجيزاوى، المستشار بالمكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار أحمد اسماعيل عبد السميع محمد، رئيس المحكمة بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية.



فيما ضم ممثلو اللجنة الأولمبية، كلا من: الدكتور محمد الدمرداش زكي، مقرر لجنة الأندية والهيئات باللجنة الأولمبية المصرية، وأحمد محمد أسعد، مدير المكتب الفني باللجنة، وأحمد عبد العليم عبد الصمد، وأحمد سعيد بالمكتب الفني باللجنة الأولمبية.



كما ضمت اللجنة العليا للجهة الإدارية، كلا من: الدكتور أشرف البجرمي الدمرداش، وكيل الوزارة- مدير مديرية الشباب والرياضة، وأيمن طاهر، وكيل المديرية للرياضة، ورأفت شكري توفيق، مدير إدارة الهيئات.