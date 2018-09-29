مهند مجدي: أعضاء الأهلي ضربوا أفضل المثل والقدوة

أبدي الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، سعادته البالغة باعتماد لائحة النظام الأساسي، والذي اعتبره حدثًا تاريخيًا لكل من شارك فيه حتى لو مشاركة بسيطة.



وقال إن أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ضربوا المثل في العمل لمصلحة ناديهم والمشاركة الفاعلة والإيجابية من أجل مستقبل أفضل للأهلي.



وأضاف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن تفعيل لائحة النظام الأساسي بالنادي سوف ينعكس بالكثير من الامتيازات التي يستحقها عضو الجمعية العمومية وتطلع إليها من خلال مشاركته في الصياغة والتصويت الإيجابي على لائحة النادي.



ووجه مجدي الشكر لكل من شارك بأي شكل من الأشكال في نجاح اعتماد هذه اللائحة بهذه الصيغة التي تهدف بكل جوانبها إلى مستقبل أفضل للأهلي وأعضائه في كل المجالات الرياضية والاجتماعية والاستثمارية.