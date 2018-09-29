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رياضة

العامري: الجمعية العمومية للأهلي دائمًا على مستوى المسئولية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:05 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
وجه العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر لأعضاء العمومية لحرصهم على تلبية دعوة ناديهم لإقرار لائحة النظام الأساسي للنادي وإنهاء العمل باللائحة الاسترشادية، مشيرًا إلى أن أعضاء الأهلي دائمًا ما يكونون على مستوى المسئولية والحدث كعادتهم دائمًا.

وأضاف أن الأهلي، بإقراره "دستوره الجديد"، يسطر مرحلة جديدة في تاريخه الكبير ويفتح آفاقا جديدة في العديد من المجالات، كلها ستعود بالنفع عليه.

وقال إن أعضاء الجمعية العمومية دائمًا على العهد والوعد، ويضربون المثل في الوفاء والانتماء لناديهم ووجه التحية لأعضاء الجمعية العمومية.

جدير بالذكر أن المستشار محمد السيد خليفة، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي، أعلن نتائج التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، حيث بلغ عدد الحضور 16138 عضوًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 15999 صوتًا، والأصوات الباطلة 139 صوتًا، وبلغ عدد الأعضاء الذين صوتوا بإقرار اللائحة 13921 صوتًا (بنسبة 87 في المائة) أما الذين صوّتوا بـ«لا» فبلغ عددهم 2078 صوتًا (بنسبة 13 في المائة) ليقر أعضاء الأهلي إنهاء العمل باللائحة الاسترشادية، والعمل بلائحتهم الجديدة.

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