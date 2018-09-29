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أخبار البلد

الخارجية: الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين في شمال جزيرة قبرص

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:31 ص
الصيادين قبيل المحاكمة
الصيادين قبيل المحاكمة
محمد وديع
أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم الإفراج عن الصيادين الخمسة المحتجزين في شمال جزيرة قبرص منذ نحو أسبوع نتيجة إلقاء القبض عليهم بتهمة اختراق المياه الإقليمية في شمال جزيرة قبرص، مشيدا بالتعاون الذي بذله الجانب القبرصي مع السفارةً المصرية في نيقوسيا حتى تكللت الجهود بالنجاح في الإفراج عن الصيادين.

وأوضح أبو زيد، أن محكمة مقاطعة Kyrenia قد أصدرت حكما بتغريم كل صياد نحو 500 يورو، مع السماح للسفينة وطاقم الصيادين بالمغادرة، حيث قامت الشركة القبرصية مالكة السفينة بدفع الغرامة، ومن المنتظر أن تصل السفينة غدا 29 الجاري، وعلى متنها طاقم الصيادين إلى ميناء "ليماسول" القبرصي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية إلى أن السفارة عملت منذ اللحظة الأولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية القبرصية والشركة مالكة السفينة على الإفراج عن الصيادين حتى تكللت جهودها بالنجاح.

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