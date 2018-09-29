صناعة المعلومات تحذر المصريين بعد اختراق فيسبوك

حذر عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة الإنترنت بغرفة التكنولوجيا وصناعة المعلومات، المصريين بعد اختراق فيسبوك.



وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين، إن بعض الهاكرز تمكنوا من الحصول على شيء يساوي الباسورد يستطيع الهاكرز التحكم في حسابك كأنه أنت.



وأشار "عبدالمنعم" إلى أن ما حدث بالضبط: "مفتاح شقتك بقى مع حد تاني ده توضيح بسيط جدا للي حصل النهاردة".



وأكمل: "احذفوا بياناتكم وصوركم من على فيس بوك فورًا"، مؤكدا أن "قانون الإنترنت ضرورة".