بعد فوزه بجائزتين فى الجونة السينمائي .. 5 معلومات عن فيلم يوم الدين مرشح مصر للأوسكار

حصد فيلم المصرى يوم الدين جائزتين من مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثانية وهما جائزة أفضل فيلم عربى طويل , جائزة سينما من أجل الإنسانية , والتي اختتمت فعاليتها ليلة أمس , وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن العمل المرشح للأوسكار ممثلاُ عن مصر .



1- العمل من إخراج وسيناريو وحوار أبو بكر شوقى وصانع أفلام مصري نمساوي، درس الاقتصاد والعلوم السياسية في القاهرة، ثم التحق بالمعهد العالى للسينما، عرف بعمله في الأفلام الوثائقية القصيرة والتى عرضها في عدد من المهرجانات الدولية .



2- تدور أحداثه عن رجل يدعى بشاي في منتصف عمره، ترعرع داخل مُستعمرة للمصابين بالجُذام. وبعد وفاة زوجته المصابة هى اﻷخرى بالجذام، يغادر هذه المستعمرة وينطلق برفقة صديقه النوبي أوباما وحماره خلال رحلة عبر أنحاء مصر في محاولة لمعاودة الاتصال بعائلته من جديد بهدف الوصول إلى قريته في محافظة قنا.





3- أحداث العمل عاشها مخرجه بشكل واقعى أثناء زيارته لاحدى مستعمرات الجذام .



4- أبطال الفيلم ليسوا في الأصل ممثلين بل مصابون بالجذام , وتمكن المخرج من إعدادهم فنيًا , حتى يتمكنوا من دخول عالم التمثيل .





5- شارك الفيلم شارك فى مهرجان كان السينمائى وحقق ردود أفعال إيجابية واسعة .