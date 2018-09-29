ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

سفير أمريكا السابق بالقاهرة: نرحب بالتقدم الاقتصادي والاستقرار الأمني في مصر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:01 ص
فرانك ويزنر
فرانك ويزنر
هاني حسين
قال فرانك ويزنر سفير الولايات المتحدة الامريكية السابق في القاهرة، إننا نرحب بالتقدم الاقتصادي في مصر، وعودة الأمن والاستقرار لدى المواطن المصري.

وأضاف" ويزنر" في تصريحاته التليفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أذاعها برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، أن مصر تعود إلى الطريق الأساسي نحو المجتمع الديمقراطي في الغرب.

وتابع:" مصر على أتم الإستعداد للعب دور نشط في المنطقة من أجل حل التطورات في ليبيا وسوريا واليمن، ونرحب بالتواجد البلوماسي المصري في المنطقة".

ترشيحاتنا

تايم لاين.. رحلة سعر جرام الذهب عيار 21 خلال سبتمبر

الآلاف يتظاهرون في ألمانيا احتجاجا على زيارة أردوغان .. فيديو

دينا الشربيني تكرر نفس الخطأ بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة.. صور

للمرة الثانية.. شيرين رضا تلتقي عمرو دياب بعد الطلاق.. صور

تصفيق حاد من نجوم مهرجان الجونة احتفالا بحضور سيلفستر ستالون .. فيديو

محمود البزاوي يوجه رسالة مؤثرة إلى أعضاء الاهلي

رسائل من هاتف حفيد حسن البنا تضعف موقفه في قضايا الاغتصاب

اليوم.. الحكم على أمل فتحي بتهمة بث أخبار كاذبة

بعد اغتيال تارة فارس بسببه.. زواج المتعة جسر خفي لنفوذ طهران في العراق وسوريا.. وكالات إيرانية تستغل فقر الشابات والأرامل لاستدراجهن.. وتتقاضى عمولتها بكروت الشحن

خالد الصاوي من مهرجان الجونة: إحنا جامدين أوي وسأعود للدراما

عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد تمارا وسيلين بحضور لاعبي الأهلي.. صور

تعليق زكريا ناصف على مغادرة أبو ريدة اجتماع الاتحاد الأفريقي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دينا الشربينى وإيفانكا ترامب الأبرز.. تعرف على أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. صور

رئيس حي الزيتون يستجيب لـ صدى البلد ويطلق حملة نظافة ليلية..صور

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور

فنانات فضلن الفساتين اللامعة في ختام مهرجان الجونة.. ياسمين صبري الأبرز.. صور

حنان مطاوع وتميم وألفونس ضيوف منى الشاذلي الليلة.. صور

فيديو

سفير أمريكا السابق بالقاهرة: نرحب بالتقدم الاقتصادي والاستقرار الأمني في مصر
طريقة عمل المكرونة النجرسكو
الكهرباء تنفي إضافة 30 جنيها على الفواتير لصالح صندوق تحيا مصر .. فيديو
ويزنر: ترامب يدرك أهمية مصر ودور السيسي في المنطقة.. فيديو
سيلفستر ستالون: شرف لي الحصول على جائزة الإبداع بمهرجان الجونة السينمائي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟