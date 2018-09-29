سفير أمريكا السابق بالقاهرة: نرحب بالتقدم الاقتصادي والاستقرار الأمني في مصر

قال فرانك ويزنر سفير الولايات المتحدة الامريكية السابق في القاهرة، إننا نرحب بالتقدم الاقتصادي في مصر، وعودة الأمن والاستقرار لدى المواطن المصري.



وأضاف" ويزنر" في تصريحاته التليفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أذاعها برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، أن مصر تعود إلى الطريق الأساسي نحو المجتمع الديمقراطي في الغرب.



وتابع:" مصر على أتم الإستعداد للعب دور نشط في المنطقة من أجل حل التطورات في ليبيا وسوريا واليمن، ونرحب بالتواجد البلوماسي المصري في المنطقة".