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ويزنر: الدور الأمريكي في الشرق الأوسط تغيير ونحتاج إلى شركاء أقوياء مثل مصر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:01 ص
فرانك ويزنر
فرانك ويزنر
هاني حسين
قال فرانك ويزنر سفير الولايات المتحدة الامريكية السابق في القاهرة، إن العلاقات المصرية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جيدة، مضيفا:" تربطنا مع مصر علاقات اقتصادية وعسكرية".

وأضاف" ويزنر" في تصريحاته التليفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أذاعها برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" نأمل أن يكون هناك تعاون مكثف مع الدولة المصرية".

وتابع:" الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط تغير ونحن في حاجة إلى شركاء أقوياء مثل مصر، وأمريكا تدرك أهمية مصر جيدا".

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