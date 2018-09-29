ويزنر: الدور الأمريكي في الشرق الأوسط تغيير ونحتاج إلى شركاء أقوياء مثل مصر

قال فرانك ويزنر سفير الولايات المتحدة الامريكية السابق في القاهرة، إن العلاقات المصرية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جيدة، مضيفا:" تربطنا مع مصر علاقات اقتصادية وعسكرية".
وأضاف" ويزنر" في تصريحاته التليفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أذاعها برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" نأمل أن يكون هناك تعاون مكثف مع الدولة المصرية".
وتابع:" الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط تغير ونحن في حاجة إلى شركاء أقوياء مثل مصر، وأمريكا تدرك أهمية مصر جيدا".
وأضاف" ويزنر" في تصريحاته التليفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أذاعها برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" نأمل أن يكون هناك تعاون مكثف مع الدولة المصرية".
وتابع:" الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط تغير ونحن في حاجة إلى شركاء أقوياء مثل مصر، وأمريكا تدرك أهمية مصر جيدا".