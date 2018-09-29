مجلة أمريكية: روسيا لا تتأثر بعقوبات ترامب

قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية إن العقوبات الجديدة التي تستمر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرضها على روسيا، لا تؤثر على الأخيرة، مشيرةً إلى أن موسكو تمتلك اقتصادًا مستقلًا ومعزولًا عن العقوبات.



وأضافت المجلة في تقرير نشرته، أمس الجمعة، إن الاقتصاد الروسي أصبح معزولا بشكل جيد عن العقوبات، فبفضل النسخة التقليدية من السياسة النقدية التي تتبناها روسيا، والتي وافق عليها صندوق النقد الدولي، إلى جانب الارتفاع الأخير فى أسعار النفط.



وأوضحت "فورين بوليسي" أن احتياطي العملة الأجنبية لدى موسكو قد تعافى بعد التراجع في عام 2014، وهو الآن عند أعلى مستوياته على الإطلاق، ويقارب نصف تريليون دولار، وهو ما يعادل ثلث الناتج المحلي لروسيا، ويمكن أن يغطي 17 شهرا من الواردات.