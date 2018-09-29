إيهاب ضحية الحرق حيا في المعادي يكشف تفاصيل الواقعة.. فيديو

كشف الشاب إيهاب، تفاصيل الجريمة التي هزت منطقة المعادي بعدما أقدم أصحاب فرن على إشعال النيران فيه حيًا.



وأضاف "إيهاب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"،: "كنت أجلس على القهوة وأحد الأشخاص يجلس بجواري فنادي عليه آخر وغادرا المكان وبعد 15 دقيقة تقريبا عاد، وجلس بجواري مرة أخرى وخطف هاتفي وسألني من أين أنت؟ فأخبرته أنا من هنا".



متابعا: "طلبت منه أن يعطيني هاتفي فطلب أن نخرج خارج القهوة لنتحدث، بعدها حدث اشتباك بالأيدي".



وأكمل: "الناس تدخلوا وفضوا الاشتباك، وأثناء مغادرتي وجدته بيجري خلفي هو وزميله، وبجوار فرن للعيش وضعوا البنزين على وشي وقال لزميله ولع واخلص".