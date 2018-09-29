ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

إيهاب ضحية الحرق حيا في المعادي يكشف تفاصيل الواقعة.. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:23 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
كشف الشاب إيهاب، تفاصيل الجريمة التي هزت منطقة المعادي بعدما أقدم أصحاب فرن على إشعال النيران فيه حيًا.

وأضاف "إيهاب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"،: "كنت أجلس على القهوة وأحد الأشخاص يجلس بجواري فنادي عليه آخر وغادرا المكان وبعد 15 دقيقة تقريبا عاد، وجلس بجواري مرة أخرى وخطف هاتفي وسألني من أين أنت؟ فأخبرته أنا من هنا".

متابعا: "طلبت منه أن يعطيني هاتفي فطلب أن نخرج خارج القهوة لنتحدث، بعدها حدث اشتباك بالأيدي".

وأكمل: "الناس تدخلوا وفضوا الاشتباك، وأثناء مغادرتي وجدته بيجري خلفي هو وزميله، وبجوار فرن للعيش وضعوا البنزين على وشي وقال لزميله ولع واخلص".

ترشيحاتنا

ياسمين صبري تفاجئ جمهورها ببطولة مطلقة في رمضان القادم.. فيديو

سامح شكري: زيارة الرئيس المرتقبة إلى روسيا تفتح آفاقا جديدة للعلاقات

تفاصيل إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك في 2019

كاف يكشف حقيقة تنظيم مصر لأمم إفريقيا 2019 بدلا من الكاميرون

رئيس مستقبل وطن يعلن ترشحه لرئاسة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان

مفتي الجمهورية السابق: الله يعتق في كل جمعة 600 ألف من النار

شاهد.. يسرا تقبّل الفنان العالمي أوين ويلسون في مهرجان الجونة

إعدام 10 ملايين جرعة لقاحات دواجن

10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

مذنب الموت يخترق الأرض في نوفمبر.. صور

أمن المنيا يكثف جهوده للتعرف على جثة أنثى مقتولة داخل أرض زراعية

عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد تمارا وسيلين بحضور لاعبي الأهلي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس حي الزيتون يستجيب لـ صدى البلد ويطلق حملة نظافة ليلية..صور

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور

فنانات فضلن الفساتين اللامعة في ختام مهرجان الجونة.. ياسمين صبري الأبرز.. صور

حنان مطاوع وتميم وألفونس ضيوف منى الشاذلي الليلة.. صور

أحمد الفيشاوى وزوجته فى محاضرة أوين ويلسون بمهرجان الجونة.. صور

فيديو

الكهرباء تنفي إضافة 30 جنيها على الفواتير لصالح صندوق تحيا مصر .. فيديو
ويزنر: ترامب يدرك أهمية مصر ودور السيسي في المنطقة.. فيديو
سيلفستر ستالون: شرف لي الحصول على جائزة الإبداع بمهرجان الجونة السينمائي
شاهد.. لحظة وصول تسونامي على سواحل اندونيسيا بعد زلزال مدمر
رونالدو يهنئ محمد صلاح بجائزة بوشكاش.. ويؤكد: هدفه يستحق الأفضل..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟