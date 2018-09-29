الصحف الجزائرية: 17 مصابا في مباراة وفاق سطيف أمام شبيبة القبائل

كشفت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن حصيلة الاصابات جراء أعمال الشغب التي اندلعت بين جماهير وفاق سطيف وشبيبة القبائل، عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس بملعب "8 مايو" بولاية "سطيف الجزائرية،



ذكرت بعض الصحف الجزائرية أن حصيلة المصابين من الجماهير 17 مصابا بينهم 3 أفراد أمن.



وأكدت صحيفة الشروق الجزائرية أن الأمن تمكن من القبض على 23 مشجعا شاركوا في أعمال الشغب.



وأضافت الصحيفة أن هناك العديد من الخسائر المادية حيث تم تحطيم عدد من السيارات بمحيط الاستاد.



وفاز شبيبة القبائل بهدف دون مقابل أمام وفاق سطيف ليحافظ شبيبة على صدارة الدوري بينما يظل وفاق بالمركز الخامس.