رئيس حي الزيتون يستجيب لـ صدى البلد ويطلق حملة نظافة ليلية..صور

في استجابة سريعة لموقع صدى البلد، أطلق اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون، حملة نظافة مكبرة بشارع محطة الزيتون الشرقي لرفع تراكمات القمامة بالشارع، بعد تناول صدى البلد لشكوى الأهالي، حيث تم رفع كافة المخلفات من أول كوبرى الطاهرة حتى شارع نصوح.



وأكد رئيس حي الزيتون أنه لا يدخر جهدا في خدمة المواطنين خاصة رفع تراكمات القمامة وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات من شوارع الحي، وذلك من خلال شن الحملات المستمرة حتى في أيام الإجازات الرسمية قائلا: "مخدتش أجازة منذ أن توليت رئاسة الحى حتى أيام العطلات الرسمية وذلك لخدمة المواطنين".



وناشد رئيس الحي المواطنين بالتعاون مع أجهزة الحي وعدم إلقاء القمامة في الشوارع والالتزام بالسلوك الحضاري حفاظا على شوارع الحي.