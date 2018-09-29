سيلفستر ستالون يتصدر تويتر بعد كلمته في ختام الجونة السينمائي

استقبل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، النجم العالمي سيلفستر ستالون، كواحد من الفنانين المكرمين من قبل إدارة المهرجان.



وعقب إلقاء الكلمة التي ألقاها "ستالون" خلال تصريحات تليفزيونية، تحول إلي الهاشتاج الأكثر تداولا عبر موقع تويتر، حيث تابعه محبيه من رواد الموقع الذين فردوا مرحبين بوجوده في مصر.



وجاءت تصريحات "ستالون": "من الرائع أن أكون هنا فى البلد الساحرة مصر، وعندما أقول مصر أتذكر مجدها وتاريخها الكبير، سأعود مرة أخرى انتظرونى".



واختتمت أمس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائى الذى بدأت يوم الخميس الماضي.