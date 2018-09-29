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محافظات

رئيس حي الزيتون يحل مشكلة طفح مياه الصرف بأحد الشوارع في جولة ليلية..صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:34 ص
اللواء أشرف بهجت
اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون في جولة ليلية
عبد العزيز جمال
قام اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون بجولة ليلية بنطاق الحى ، حيث لاحظ وجود مياه صرف صحي بشارع ترعة الجبل مع شارع أبو شعير.

وعلى الفور استدعى رئيس الحي مسئولي شركة الصرف الصحي ، وتم إصلاح انسداد البالوعة وشفط المياه التي تعيق الحركة المرورية بالشارع.

وأكد رئيس حي الزيتون إنه لا يدخر جهدا في خدمة المواطنين خاصة رفع تراكمات القمامة وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات من شوارع الحي ، وسيضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون ، وذلك من خلال شن الحملات المستمرة حتى في أيام الإجازات الرسمية.
رئيس حي الزيتون يحل مشكلة طفح مياه الصرف بأحد الشوارع في جولة ليلية..صور
رئيس حي الزيتون يحل مشكلة طفح مياه الصرف بأحد الشوارع في جولة ليلية..صور
رئيس حي الزيتون يحل مشكلة طفح مياه الصرف بأحد الشوارع في جولة ليلية..صور
رئيس حي الزيتون يحل مشكلة طفح مياه الصرف بأحد الشوارع في جولة ليلية..صور
رئيس حي الزيتون يحل مشكلة طفح مياه الصرف بأحد الشوارع في جولة ليلية..صور
رئيس حي الزيتون يحل مشكلة طفح مياه الصرف بأحد الشوارع في جولة ليلية..صور

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