مع انتهاء فصل الصيف وحدي لون الكف والقدم بأبسط الطرق

مع إنتهاء فصل الصيف تلاحظ أغلب الفتيات فرق فى اختلاف لون كف اليد والقدم بسبب تعرضهم بشكل مباشر للشمس ،وهذا الفرق يجعلهم يشعرون بالحرج ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتحتجين إلى إكتشاف أفضل الطرق لتوحيد لون الكف والقدم وجعلهم يبدو أفتح 10 أضعاف إليك الحل .



توضح خبيرة التجميل حنان مصطفي الديب أفضل الوصفات لتبييض اليدين وهى كالأتي :



عسل وخل التفاح وبيكربونات الصوديوم وعصير الخيار والجليسرين ونشا ماء الورد وماء الأكسجين ويعجن هذا الخليط جيدا ويفرك به اليدين والوجه جيدا إلى أن يجف ويفرك ويغسل بالماء الدافئ وتكرر الوصفة يوميا وتلطف اليدين بالجلسرين والليمون بإستمرار فهو يساعد على تفتيح اليدين بشكل كبير .