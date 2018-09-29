السعودية: سيادتنا خط أحمر ولا نقبل التدخل في شئوننا

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم السبت، إن سيادة المملكة العربية السعودية خطًا أحمرًا، وأنها لا تقبل التدخل في شئونها الداخلية.



وأضاف الوزير السعودي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بولاية نيويورك الأمريكية: " سيادة السعودية خط أحمر ولا نقبل بالتدخل في شئوننا، ونحن ندعم الاستراتيجية الاميركية في مواجهة إيران التي لا تزال أنشطتها تزعزع استقرار المنطقة".



وتابع: "نجدد دعوتنا لتكثيف التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب"، مشيرًا إلى أن ممارسات دولة مثل قطر جعلت مقاطعتها خيارًا لا مفر منه.