ثقافة أسوان تستكمل تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية .. صور

استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ببيوت وقصور الثقافة التابعة لفرع ثقافة أسوان وكان برنامج الفعاليات على النحو التالى:



= ففى قصر ثقافة أسوان أقيمت ورشة فنية لبراعم المستقبل من ذوى الاحتياجات الخاصة " تلوين المكرونة" إدارتها عبير الصاوي.



= وفى قصر ثقافة العقاد أقيمت ورشة " عمل مجسمات من الفلين" أدارها فيصل حسن وليلى ابراهيم ، وبجمعية الكسارة إقيم "صالون الثقافى" تضمن محاضرة "دور الثقافة فى التنمية الشاملة" ألقاها محمد إدريس مدير عام ثقافة أسوان تحدث عن أن الثقافة المصدر لكل تقدم والينبوع لكل إزدهار، والعلاقة بين الثقافة والتنمية تبين مدى الإرتباط بينهما وهو حديث عن المستقبل وتحديدًا مستقبل الخطط التنموية ودور الأجيال الشابة فى تحقيقها.



وأشار إلى أن الثقافة تلعب دورًا حيويًا فى حركة التغيير وتنمية المجتمع عن طريق بناء المواطن الصالح الواعى والحكيم ، ولا نجاح للتنمية إلا من خلال سياسة ثقافية على كل نواحى الحياة الإجتماعية السياسية والبيئية، بالإضافة إلى أمسية شعرية شارك فيها الشعراء عبد الباسط عبد الحميد وسمير طلب، بجانب إقامة ورشة فنية " عمل أدوات مدرسية" بإستخدام ورق الفوم والعلب الفارغة أدارتها نرمبن حمدى ، ومعرض كتاب لإصدارات الهيئة.



= وفى قصر ثقافة كوم أمبو عقدت أمسية شعرية بعنوان "قراءات أدبية" فى "فن النميم" أدارها الشاعر عبدالرؤف مصطفى رئيس نادى الأدب بالقصر وشارك فيها أعضاء نادى الأدب.



= وفى مكتبة دراو للطفل والشباب عقدت محاضرة "عظماء من بلدنا - الدكتور على عبد العال" ألقاها مصطفى حسين ، وفى قصر ثقافة خور عواضة أقيمت ورشة فنية " تدوير مخلفات البيئة" أدارها رمضان أحمد، وفى مكتبة درة النيل أقيمت ورشة فنية " أرسم حلمك" بإستخدام ألوان الرصاص أدارتها منار بهى الدين.



= وفى قصر ثقافة حسن فخر الدين أقيمت ورشة "تعليم الخط العربى" حيث تم تدريب الأطفال على كتابة بعض الأحرف والكلمات بأكثر من خط منها "الرقعة والنسخ والديوان والفارسي والثلث" أدارها محمد سيف الدين.



= وفى بيت ثقافة أدفو أقيمت أمسية شعرية لأعضاء نادى الأدب بالبيت شارك فيها الشعراء حسين صالح ويسرا عيد وعمر صابون وفى قصر ثقافة السباعية أقيمت ورشة فنية " تعليم الرسم للأطفال " بالقص ولصق وورق الكانسون أدارتها نجوى علي.