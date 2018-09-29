هانى رمزى: هذه حكاية لقائى بالغارمات.. ولم أتعمد الابتعاد عن الأعمال السياسية.. وكوميديا الإيحاءات لا تعيش

هانى رمزى:

العثور على عمل كوميدى أمر صعب

ووافقت على "قسطنى بيوجعنى" لهذا السبب

يعكف الفنان هانى رمزى حاليًا على التحضير إلى عمل درامى تليفزيونى جديد، وذلك بعد أن حصل على فترة راحة منذ أن قدم فيلمه الأخير "قسطنى بيوجعنى"، وفى السطور التالية يفتح "رمزى" لنا قلبه ليكشف لنا عن سر حصوله على فترة طويلة بين أعماله الدرامية، وزيارته للغارمات مؤخرًا.فى البداية، أكد الفنان هانى رمزى أن هناك صعوبة بالغة فى البحث عن موضوع كوميدى، وهذا سبب قلة وجود تلك الأعمال على الشاشة بعكس الأشكال الفنية الأخرى الرومانسى والأكشن وغيرها.وقال "رمزى": "تنفيذ الأعمال الكوميدية على أرض الواقع في حال العثور عليها شيء فى غاية الصعوبة، خاصة أننى أضع فى اعتبارى ذوق المتفرج واحترام عقليته الفنية، ولهذا أكون حريصا على اختيار أعمالي الفنية".وأضاف: "أتمنى أن أقدم أعمال كوميدية خلال فترات متقاربة ولكن من الصعب العثور على ورق جيد ومختلف بشكل سريع".وتابع: "لم أتعمد تكرار تجربة تقديم الأعمال السينمائية التى لها طابع سياسي مثل تجاربه فى فيلم "عايز حقى" و"ظاظا"، إذ يبحث فقط عن العمل الذى يحمل قضية تخدم المشاهد".وأوضح "رمزى": "عندما أقوم بتقديم فيلم لا نحدد إذا ما كان يحمل طابعا سياسيا أو يحمل قضية معينة، ولكن اختياري فقط يحكمه إذا ما كان هذا العمل يؤثر في الجمهور أم لا، أيا كان توجهه سياسيا أو اجتماعيا أو رومانسيا".وتابع: "لعل آخر أفلامي والذى حمل اسم "قسطى بيوجعنى" شعر البعض أنه يحمل طابعا سياسيا ولكنى أراه فيلما اجتماعيا من الدرجة الأولى، فكل متفرج يرى العمل من وجهة نظره".وعن تغير شكل الكوميديا فى الوقت الراهن، خاصة مع تعمد البعض استخدام إيحاءات غير لائقة فى أعماله، أكد رمزى أنه لا يضع أي محظورات على نوعية الكوميديا التى يقدمها فى أعماله السينمائية، إلا أنه يرفض أن تتسبب تلك الكوميديا فى إحراج مشاعر المشاهدين.وقال إنه يؤيد تقديم جميع الموضوعات ولكن بشرط أن يكون الموقف فى الدراما لابد منه، رافضًا أن يتم وضع "إيفيهات" عبارة عن ألفاظ خارجة وإيحاءات دون أى مبرر لوجودها دراميًا سوى بهدف الإضحاك فقط.وأضاف "رمزى" أن تلك النوعية من الكوميديا لا تعيش فى ذهن المتفرج، وأكبر دليل على ذلك أن كبار الفنانين الكوميدين الذين يعيشون بفنهم حتى الآن لم يستخدموا تلك النوعية من الكوميديا.وحول زياراته للغارمات مؤخرًا، يقول "رمزى" إنه لم يزر الغارمات من أجل فيلمه الأخير "قسطنى بيوجعني"، بل إن الزيارة تمت قبل عرض الفيلم عليه بفترة.وأضاف أن تلك الزيارة هى ما دفعته لقبول العمل، إذ إنه تأثر بشكل كبير وأصابه حزنا نظرًا لأنه وجد حالات كبيرة فى العمر ولا تستطيع الحركة، ورغم ذلك تم الحكم عليها بسبب تراكم ديون عليها.وتابع: "عندما عرضت على قصة الفيلم قبلت على الفور لأنني رأيت بعينى ظروف هؤلاء الأشخاص التى أودت بهم إلى السجن، ولهذا لم أعتبر هذا الفيلم مهما فى مسيرتي الفنية فقط، لكنه مهم جدا بالنسبة لنا جميعا كأشخاص وعلى الرغم من أنه فيلم كوميدي إلا أنه تتخلله حالات إنسانية".