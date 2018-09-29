في ختام مهرجان الجونة السينمائي.. إطلالات لافتة وجذابة.. أبرزهن ياسمين صبري.. ودينا الشربيني لم تتعلم من أخطائها.. ومي عمر تحصل على لقب إطلالة الفراعنة.. صور

كواليس تحضيرات الفنانين ما قبل الظهور على الريد كاربيت

اللقطات الأولى في فعاليات المهرجان

فنانات اخترن الظهور باللون الأبيض على الريد كاربيت

إطلالات لامعة في ختام مهرجان الجونة السينمائي

مي عمر وبشرى برعتا في اختيار إطلالتيهما

فنانات ظهرن بإطلالة موفقة أبهرت جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي

كواليس تحضيرات الفنانين ما قبل الظهور على الريد كاربيت

اللقطات الأولى في فعاليات المهرجان

فنانات بإطلالة لامعة في ختام مهرجان الجونة السينمائي



فنانات اخترن الظهور باللون الأبيض على الريد كاربيت

فيما ظهرت الفنانة مريم الخشت بإطلالة باللون الأبيض، وكانت هناك بعض التطاريز الراقية على الجزء العلوي من الفستان، وقد تركت شعرها منسدلا بشكل انسيابي.





وظهرت أيضا ناهد السباعي بفستان باللون الأبيض، والذي بدا فستانا مثيرا للبعض، وقد شبهه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببدلة الرقص، وقد اختارت شعرها منسدلا على أكتافها ولكن بدا أقصر من العادي مع مكياج هادئ يتلاءم مع إطلالتها.

فنانات اخترن اللون الأسود في إطلالتهن

فنانات أجمع الكل على أناقتهن:

في أكبر تجمع فني، حيث يعرض الكثير من الأفلام خلال فعالياته ويكرم الكثير من الفنانين والفنانات الذين برزت أعمالهم خلال هذا العام، ظهرت العديد من الإطلالات لفنانات كثيرات داخل مهرجان الجونة السينمائي، وفيما يلي سوف نذكر لكم أبرز وأسوأ الإطلالات خلال اليوم الأخير لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي لدورته الثانية.قامت بعض النجمات بنشر الصور الخاصة بهن، والتي توضح الاستعدادات الخاصة بهن قبل الظهور على الريد كاربت الأخير لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، وكان من بينهم نهال السباعي، وصبا مبارك، وإنجي المقدم، وأمينة خليل، واللاتي بدت عليهن السعادة الشديدة لمشاركتهن في هذا اليوم الهام.وكالعادة، كانت أول إطلالة للإعلامية الجميلة بوسي شلبي التي ظهرت بفستان من اللون الذهبي اللامع وشعر منسدل، وأبهرت جميع متابعيها حول مدى جمال إطلالتها والفرق الكبير بين أولى إطلالاتها في المهرجان وهذه الإطلالة التي أسرت قلوب معجبيها.أما النجمة كارمن بصيبص، فقد ظهرت بفستان من اللون الجنزارى بأكمام طويلة، وقد تركت شعرها منسدلا لتضيف لمسة ناعمة على إطلالتها، والنجمة سلافة معمار التي ظهرت بفستان من تصميم زهير مراد، حيث كان باللون الأسود والمزركش بالورود الملونة، وأيضا مع شعر منسدل لتضفي بإطلالة رقيقة على ملامحها.وارتدت الإعلامية ناردين، مقدمة الحفل، فستانا طويلا باللون البينك تتناثر الورود على الجزء العلوي منه، وقد اخترت رفع شعرها إلى الوراء لتبرز جمال ملامحها.وقد ارتدت أيضا الفنانة النجمة الشابة رانيا منصور فستانا باللون الفوشيا، والذي تناسب مع ثنايا جسدها الرشيق، ومع تسريحة شعر بسيطة وغير متكلفة ومرفوعة إلى الوراء، ومكياج ناعم يتناسب مع رقة ملامحها، وقد ارتدت الفنانة الجميلة إلهام شاهين بفستان أسود أنيق، بأكمام طويلة أوف شولدر، واختارت رفع شعرها إلى الوراء بشكل مميز وناعم تلاءم مع إطلالتها، مع مكياج هادئ رقيق للغاية.كان أول ظهور للنجمة ياسمين صبري بفستان مميز جديد، وقد ارتدت فستانا طويلا بأكمام طويلة باللون البيج اللامع، مع شعر مربوط إلى الوراء بشكل ناعم ومميز للغاية.وظهرت النجمة بسمة بفستان أسود طويل ويشبه فساتين السندريلا، من تصميم مصممة أزياء مصرية، وكان من ضمن الفساتين المميزة، والناعمة، وقد خطفت إطلالة النجمة منى زكى أنظار الحضور، حيث ظهرت بفستان طويل لامع باللون النبيتي من موديل "one shoulder" مع شعر منسدل.وكانت إطلالة الفنانة الجميلة صبا مبارك مميزة ككل إطلالاتها طوال فترة المهرجان، فقد اختارت هذه المرة أن تظهر بفستان باللون السيلفر اللامع، والذي يكشف عن أكتافها، مع ترك شعرها منسدلا بشكل انسيابي ومكياج بسيط يتناسب مع رقة ملامحها.وأطلت الفنانة النجمة عائشة بن أحمد بفستان باللون البينك الرقيق والذي كشف عن كتفيها، مع تسريحة شعر مميزة للغاية، ومكياج ناعم للغاية، وظهرت أيضا المطربة مي سليم بفستان باللون السماوي اللامع، وتناسب مع ملامحها بشكل كبير، مع اختيارها تسريحة شعر إلى الوراء.وقد ظهرت النجمة الشابة تارا عماد بفستان باللون الأبيض، مع تسريحة شعر مميزة، فقد اختارت رفع شعرها إلى الوراء، مع مكياج وهادئ ومميز للغاية، واختارت الفنانة إنچى المقدم ارتداء فستان طويل مميز باللون الأبيض وعليه بعض الورود بنفس اللون، والذي تناسب مع رقة ملامحها، واختارت رفع شعرها إلى الوراء مع مكياج بسيط وأنثوي للغاية.وسيطر اللون الأسود على إطلالات بعض النجمات، فقد ظهرت الفنانة بشرى بإطلالة مميزة للغاية، واختارت فستانا باللون الأسود وبه بعض اللمعة البسيطة والريش من على منطقة الكتف، وذلك مع ترك شعرها منسدلا على كتفيها، واختيار مثالي للميك اب بلاك والذي أبرز جمال عينيها، واختارت شيرين رضا ارتداء فستان باللون الأسود مع اللون الأبيض، مع اختيار قصة شعر قصيرة، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت بارتداء قرطين باللون الذهبي، وارتدت الفنانة نيللي كريم فستانا باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا بشكل انسيابي وناعم، ولم تتكلف في اختيار المكياج.ولم تلتفت دينا الشربينى للتعليقات السلبية التى جاءت على إطلالتها في افتتاح المهرجان، وهو ما ظهر بصورة واضحة فى اختيار الماكياج الخاص بها أيضًا، وكذلك الإكسسوارات التي لم تكن ملفتة بالرغم من أن الفستان باللون الأسود والبسيط وكان يحتاج إلى مزيد من الإكسسورات، وهو ما جعل إطلالتها الأسوأ بين النجمات، وقد اختارت الفنانة جميلة عوض فستانا باللون الأسود بذيل قصير، مع ترك شعرها منسدلا على كتفيها، ومكياج بسيط وناعم.وظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة أنيقة للغاية، ولقبها جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة الفراعنة، فقد ارتدت فستانا باللون الأسود والمزين بالضفائر السوداء، مع تسريحة شعر منسدلة إلى الوراء، واختارت مكياجا داكنا وأبرزت لون عينيها بالكحل، وهو ما أعطاها إطلالة غامضة وجميلة للغاية.وهناك نجمات تألقن بفساتين لامعة منهن الفنانة هند صبري، فقد ارتدت فستانا باللون الروز الفاتح، واللامع، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة وجذابة للغاية مع شعر منسدل إلى الوراء على ظهرها، ومكياج رقيق للغاية يتناسب مع رقة وجمال ملامحها، وظهرت الفنانة يسرا بفستان باللون السماوي الهادئ الطويل، مع ترك شعرها منسدلا على كتفيها، ومكياج هادئ وناعم للغاية.وقد ظهرت الفنانة أروى جودة بإطلالة أنيقة بفستان باللون البيج الغامق، وعليه قشر السمكة، مع تسريحة شعر مرفوعة إلى الأعلى، ومكياج يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير، وقد ظهرت الفنانة المميزة درة بإطلالة مميزة للغاية، وهو ما اعتدنا عليه منذ بداية ظهورها على الريد كاربت، فقد ارتدت فستانا باللون البيج اللامع، مع تسريحة شعر منسدلة على كتفيها، ومكياج يتناسب مع رقة ملامحها.وقد ظهرت الفنانة الجميلة أمينة خليل بفستان باللون الأصفر المستردة، تمتع بقصة مختلفة وجذابة للغاية، وأيضا مع إطلالة شعر أنيقة وناعمة ومكياج يتناسب مع ملامحها الرقيقة، وقد اختارت الفنانة الجميلة ليلى علوي إطلالة أظهرتها شابة عشرينية، حيث ارتدت فستانا باللون الرصاصي وعليه بعض الورود باللون الأزرق، وتركت شعرها منسدلا مع مكياج ناعم يتناسب مع إطلالتها.وقد اختارت الفنانة الجميلة هنا شيحة إطلالة فستانها باللون الأوف وايت والكروشيه مع بعض الإكسسورات عليه باللون الفضي، وشعر منسدل، ومكياج مميز للغاية، وقد ظهرت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط خلال فعاليات المهرجان بإطلالة أنيقة للغاية، فقد ارتدت فستانا باللون البينك الفاتح، في وسطه حزام باللون البينك، وشعر منسدل ومكياج هادئ ومميز للغاية.وكان هناك ظهور خاص ومميز "لأبلة فاهيتا" في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثانية، ومن المعروف عن "أبلة فاهيتا" أنها تفضل أزياء المصمم المصري العالمي هاني البحيري، فقد ظهرت بفستان باللون السيلفر اللامع والأنيق للغاية.يذكر أن حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز أقيم على مسرح "مارينا"، الذي حضره مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مدينة الجونة سميح ساويرس، والرئيس التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، ورئيس العمليات الفنانة بشري، ومدير المهرجان انتشال التميمي، والمدير الفني المخرج أمير رمسيس.وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالات الفنانت على الريد كاربت، وفي ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثانية.