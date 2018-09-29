ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

روسيا: علاقتنا مع أمريكا هي الأسوأ في التاريخ

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:56 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مساء الجمعة، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة هي الآن الأسوأ بين كل الأوقات، في تاريخ العلاقات بين البلدين.

ونقلت شبكة "سبوتنيك" الروسية عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة:" في الحقيقة، أن العلاقات سيئة، وربما الأسوأ في كل أوقات العلاقات مع الولايات المتحدة، الجميع يدرك ذلك، ولطالما طال انتظار الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي".


وأضاف لافروف: "في الوقت الحالي لا يوجد تقدم يذكر في المفاوضات بين موسكو وواشنطن في عدد من الموضوعات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني والاستقرار الاستراتيجي، والتي تشمل قضايا تحتاج إلى حل من أجل تفعيل المعاهدات في هذا المجال".

وتابع الوزير الروسي: "لكن بالإضافة إلى هذه الوثائق على وجه التحديد، تشتمل الاستراتيجية على العديد من العوامل، التي تؤثر عليها باستمرار. هذه المحادثة طال انتظارها، وحتى زاد انتظارها وحقيقة أن هذا الحوار الآن في حالة من عدم اليقين لا يقدم مساهمة إيجابية لأي طرف، في الولايات المتحدة، أولئك الذين يجب عليهم تنفيذ اتفاقات بوتين وترامب ليسوا في عجلة من أمرهم للقيام بذلك".

واستطرد: "أن الاتفاقات، التي يبدو لنا أنها في مصلحة كلا البلدين يتم فهمها بشكل إيجابي من قبل الرؤساء، وهذا هو أيضا انطباعي المباشر، حيث شاركت في هذه الاجتماعات"، مضيفا "ولكن من الواضح أيضا أن أولئك، الذين يجب عليهم الوفاء بهذه الاتفاقات، لسبب أو لآخر، ليسوا في عجلة من أمرهم للقيام بذلك".

وأوضح لافروف، بأنه يقصد بما في ذلك، العمل المشترك لمكافحة الإرهاب، قائلا: "كان لدينا مجموعة عمل. الآن تم تجميدها مرة أخرى".

ترشيحاتنا

فنانات فضلن الفساتين اللامعة في ختام مهرجان الجونة.. ياسمين صبري الأبرز.. صور

أوين ويلسون: لن أنسى أبدا معبد أبو سمبل ونهر النيل.. فيديو

إيهاب ضحية الحرق حيا في المعادي يكشف تفاصيل الواقعة.. فيديو

تفاصيل إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك في 2019

الأسود يسيطر على إطلالات الفنانات في ختام مهرجان الجونة.. صور

تصفيق حاد من نجوم مهرجان الجونة احتفالا بحضور سيلفستر ستالون .. فيديو

الإفتاء توضح كيفية الصلاة واستقبال القبلة فى الفضاء والكواكب الأخرى

طريقة عمل المكرونة النجرسكو

رئيس حي الزيتون يستجيب لـ صدى البلد ويطلق حملة نظافة ليلية..صور

رسائل من هاتف حفيد حسن البنا تضعف موقفه في قضايا الاغتصاب

أسامة الأزهري يكشف سرا جديدا عن أهرامات الجيزة

اعتقال ثري عربي وزوجته بوحشية داخل متجر بريطاني بسبب زجاجات مياه..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسود يسيطر على إطلالات الفنانات في ختام مهرجان الجونة.. صور

دينا الشربينى وإيفانكا ترامب الأبرز.. تعرف على أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. صور

رئيس حي الزيتون يستجيب لـ صدى البلد ويطلق حملة نظافة ليلية..صور

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور

فنانات فضلن الفساتين اللامعة في ختام مهرجان الجونة.. ياسمين صبري الأبرز.. صور

فيديو

طريقة عمل روال الدجاج المحشي بالسبانخ والجبن الموتزريلا
وزيرة السياحة: مصر دولة تحظى بالسلام والسياحة تصنع السعادة والأمل
سفير أمريكا السابق بالقاهرة: نرحب بالتقدم الاقتصادي والاستقرار الأمني في مصر
طريقة عمل المكرونة النجرسكو
الكهرباء تنفي إضافة 30 جنيها على الفواتير لصالح صندوق تحيا مصر .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟