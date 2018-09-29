روسيا: علاقتنا مع أمريكا هي الأسوأ في التاريخ

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مساء الجمعة، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة هي الآن الأسوأ بين كل الأوقات، في تاريخ العلاقات بين البلدين.



ونقلت شبكة "سبوتنيك" الروسية عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة:" في الحقيقة، أن العلاقات سيئة، وربما الأسوأ في كل أوقات العلاقات مع الولايات المتحدة، الجميع يدرك ذلك، ولطالما طال انتظار الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي".





وأضاف لافروف: "في الوقت الحالي لا يوجد تقدم يذكر في المفاوضات بين موسكو وواشنطن في عدد من الموضوعات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني والاستقرار الاستراتيجي، والتي تشمل قضايا تحتاج إلى حل من أجل تفعيل المعاهدات في هذا المجال".



وتابع الوزير الروسي: "لكن بالإضافة إلى هذه الوثائق على وجه التحديد، تشتمل الاستراتيجية على العديد من العوامل، التي تؤثر عليها باستمرار. هذه المحادثة طال انتظارها، وحتى زاد انتظارها وحقيقة أن هذا الحوار الآن في حالة من عدم اليقين لا يقدم مساهمة إيجابية لأي طرف، في الولايات المتحدة، أولئك الذين يجب عليهم تنفيذ اتفاقات بوتين وترامب ليسوا في عجلة من أمرهم للقيام بذلك".



واستطرد: "أن الاتفاقات، التي يبدو لنا أنها في مصلحة كلا البلدين يتم فهمها بشكل إيجابي من قبل الرؤساء، وهذا هو أيضا انطباعي المباشر، حيث شاركت في هذه الاجتماعات"، مضيفا "ولكن من الواضح أيضا أن أولئك، الذين يجب عليهم الوفاء بهذه الاتفاقات، لسبب أو لآخر، ليسوا في عجلة من أمرهم للقيام بذلك".



وأوضح لافروف، بأنه يقصد بما في ذلك، العمل المشترك لمكافحة الإرهاب، قائلا: "كان لدينا مجموعة عمل. الآن تم تجميدها مرة أخرى".