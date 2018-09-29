صحف الكويت: روسيا تعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس السيسي.. تحالف استراتيجي بين أمريكا ومصر والخليج ضد إيران.. السعودية تؤكد: نرفض التدخل في شئوننا.. واشنطن تغلق قنصليتها في البصرة وتحسم موقفها من سوريا

روسيا تعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس السيسي

بومبيو يبحث ملف إيران مع نظرائه بدول الخليج ومصر والأردن

السعودية تؤكد: نحن دولة ذات سيادة ونرفض التدخل في شئوننا

واشنطن تغلق قنصليتها في البصرة

أمريكا تحسم موقفها من الأزمة السورية.. وروسيا تؤكد: بدأنا بالفعل تسليم سوريا منظومة إس-300

القاضي كافانو يفوز في التصويت التمهيدي لمجلس الشيوخ بعد فضيحة التحرش

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأن الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.وركزت صحيفة "الرأي" على بيان وزارة الخارجية المصرية الذي قال إنه تم تم الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين في شمالي قبرص منذ نحو أسبوع بتهمة اختراق المياه الإقليمية لهذه المنطقة، مضيفًا: "محكمة مقاطعة كيرينيا بشمال قبرص التركية أصدرت حكما اليوم بتغريم كل صياد نحو 500 يورو، مع السماح للسفينة وطاقم الصيادين بالمغادرة، حيث قامت الشركة القبرصية اليونانية مالكة السفينة بدفع الغرامة".وتابع البيان أنه "من المنتظر أن تصل السفينة السبت، وعلى متنها طاقم الصيادين إلى ميناء ليماسول القبرصي" في القسم الجنوبي من قبرص المعترف به دوليا.وذكرت "الجريدة" أن مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لموسكو، وذلك تزامنًا مع عودته إلى القاهرة بعد مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وتحت عنوان "مصر تجهز مركزًا لتجارة السيارات.. الأكبر من نوعه في شرق المتوسط"، قالت "الوطن" إن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أعلن عن توقيع اتفاقية مع شركة بولوريه الفرنسية للموانئ والنقل، لتأسيس مركز لتجارة السيارات شرقي بورسعيد الجديدة، سيكون الأكبر من نوعه شرق المتوسط.وأوضح مميش أن المركز سيكون بمساحة 240 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن الاستثمارات المستهدفة للمشروع تصل إلى 220 مليون دولار وسيعمل المشروع على خلق 150 فرصة عمل مباشرة و500 فرصة عمل غير مباشرة، ليعد الأول من نوعه في شرق المتوسط من حيث المساحة والاستثمارات والمواصفات.وركزت "الجريدة" على الإقبال الكثيف الذي شهده ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أمس، مع حلول الذكرى 48 لوفاته (28 سبتمبر 1970)، فيما أناب السيسي، وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة عبدالناصر، ووضع إكليل من الزهور على قبر الزعيم.وأبرزت "الرأي" اجتماع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره المصري سامح شكري والأردني ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، وذلك لبحث إنشاء مجلس تعاون عربي موحد يهدف إلى التصدي إلى إيران والجماعات الإرهابية الأخرى في سوريا والعراق.ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكي هيذر نورت قولها: "بومبيو شدد أثناء الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على أهمية إحلال السلام والاستقرار في سوريا واليمن وضمان ازدهار العراق ووقف نشاط ايران الضار في المنطقة، وجميع المشاركين اتفقوا على مواجهة التهديدات المتأتية من ايران والموجهة ضد المنطقة وضد الولايات المتحدة، كما أجروا مباحثات مثمرة في شأن إنشاء تحالف الشرق الاوسط الاستراتيجي، والذي يرتكز على مجلس تعاون خليجي موحد من أجل تعزيز الرخاء والامن والاستقرار في المنطقة".ونقلت "الوطن" البيان المصري الخليجي حول فشل اعتماد مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن، حيث أكد فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، وذلك في ظل عدم تعاون كل من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وإيرلندا، وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والاقليميين المقدم للدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان التي اختتمت أعمالها الجمعة في جنيف، وما اعتراه من خلل جلي ومغالطات وثغرات لا يغفلها منصف، فضلًا عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير أعلن الجمعة، أن "سيادة المملكة العربية السعودية خط أحمر ولا نقبل التدخل بشئوننا"، مؤكدًا دعم المملكة للاستراتيجية الأميركية في مواجهة إيران، مشيرًا إلى أن أنشطة طهران الإرهابية ما زالت تزعزع استقرار المنطقة.وأفادت "الجريدة" بأن واشنطن حسمت موقفها من الأزمة السورية رسميًا، بعدما أعلن المسئول عن الملفّ السوري جيمس جيفري أنّ الولايات المتحدة ستُبقي على وجودها في سوريا مادامت إيران موجودة هناك، مبينًا أن الجنود الأميركيين المنتشرين على الأرض «لديهم حاليًا مهمة إلحاق هزيمة دائمة بتنظيم داعش".وذكرت "القبس" أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت، أمس، عن الإعداد لعقد قمة رباعية حول سوريا بين قادة فرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا في أكتوبر المقبل.ونقلت "الرأي" عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله إن بلاده بدأت بالفعل في تسليم الحكومة السورية منظومة إس-300 الصاروخية، لافتًا إلى إمكانية وضع نظام مقايضة يتيح لإيران بيع نفطها بعد استئناف فرض العقوبات المالية الأميركية في نوفمبر، وقال إن كل الأفكار مطروحة للنقاش.وقالت "القبس" نقلًا عن مسئولين أمريكيين إن الولايات المتحدة قررت إغلاق قنصليتها في مدينة البصرة العراقية، وذلك بسبب مخاوف أمنية، مشيرةً إلى أن هذا القرار قد يزيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.دوليًا، أفادت "الأنباء" بأن اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي صوتت أامس بفارق ضئيل لصالح ترشيح بريت كافانو الذي اختاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا، لتنتقل عملية اعتماده إلى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه للتأكيد النهائي على ترشيحه على الرغم من مزاعم الاعتداء الجنسي وسوء السلوك من جانبه.وبعد يوم من إدلاء كريستين بلاسي فورد بشهادتها أمام اللجنة بأن كافانو اعتدى عليها جنسيا في المدرسة الثانوية، وهو ما نفاه نفيا قاطعا نال كافانو أصوات 11 عضوا جمهوريا في اللجنة مقابل معارضة 10 اعضاء ديموقراطيين صوتوا ضد خيار الرئيس دونالد ترامب.ونقلت "الوطن" عن وزير الخارجية الصيني وانج بي قوله إن بلاده لن تسمح بـ"ابتزازها" في الملف التجاري، وذلك وسط توتر حاد مع الولايات المتحدة، مضيفًا: "الحمائية ستلحق الضرر بالجميع"، واصفا بلاده بأنها "من دعاة التعددية" بينما تتعرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لانتقادات بسبب مقاربتها "الأحادية" للقضايا الدولية.