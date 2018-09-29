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مرأة

زوجة ماجد المصرى تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة ..صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 08:28 ص
ماجد المصرى و زوجته
ماجد المصرى و زوجته
هاجر هانئ
نشرت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وذلك خلال مشاركتهما فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثانية.

ظهرت "رانيا"، بإطلالة أنيقة وجذابة خطفت أنظار متابعيها، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون البيج الغامق ذا أكمام مكشوفة، وتميز التصميم بالبساطة وببعض النقوشات الرقيقة، ونسقت معه كلاتش أنيق باللون البيج.

وأكملت رانيا أبو النصر، إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة ومكياج اعتمد على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها، ولم تتكلف زوجة الفنان ماجد المصرى فى ارتداء الإكسسوارات ولكنها اكتفت باقتناء بعض القطع البسيطة.

زوجة ماجد المصرى تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة ..صور
زوجة ماجد المصرى تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة ..صور
زوجة ماجد المصرى تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة ..صور
زوجة ماجد المصرى تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة ..صور

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