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حوادث

سائق يتخلص من عشيقته بالزراعات في القليوبية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:53 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
إبراهيم الهوارى
نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية فى كشف غموض حادث العثور على جثة ربة منزل بالزراعات بإحدى قرى مركز طوخ، حيث تبين أن الجثة لسيدة مطلقة وارتبطت بعلاقة غير شرعية بسائق، وأثناء وجودها معه بمنزله لقضاء سهرة حمراء لقيت مصرعها، فقام بالتخلص من الجثة بمساعدة نجل شقيقه بإلقائها وسط الزراعات.

وألقى القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهما وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وكان العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز طوخ، تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة ربة منزل ملقاة في الزراعات القريبة من قرية زاوية بلتان دائرة المركز.

وبالانتقال ومناظرة الجثة، تبين أن المتوفاة ترتدي ملابسها ولا توجد بها أي آثار لإصابات ظاهرية، وتبين أنها تدعى "م. م"، 42 عاما، مطلقة، وكشف تقرير مفتش الصحة أن المتوفاة مصابة بنزيف شديد ورجح أن يكون هو سبب الوفاة.

وقام فريق البحث بقيادة المقدم أحمد سامى، رئيس مباحث المركز، بفحص علاقات المجنى عليها وآخر رؤية لها من شهود العيان، حيث توصل إلى أن المجنى عليها تعرفت على سائق يدعى "أ. أ"، وارتبط معها بعلاقة غير شرعية، وفى نفس الوقت، كما توصل فريق البحث إلى شاهد رؤية للأخير ومعه شخص آخر يحملان جثة المتوفاة وألقياها في مكان العثور عليها.

توجهت مأمورية إلى محل إقامة المتهم وألقى القبض عليها، وبمواجهته اعترف بعلاقته بالمجنى عليها وقال في اعترافاته إنه طلب من القتيلة الحضور لمنزله صباح أمس، الجمعة، لقضاء سهرة حمراء، وعندما حضرت أصيبت بنزيف شديد.

وأكد أنه أصيب بارتباك ولم يتمكن من نقلها للمستشفى خوفا من المساءلة، وأثناء ذلك لفظت أنفاسها بمسكنه، فقام بالاتصال بنجل شقيقه ويدعى "ي. أ"، وقام الاثنان بلفها في كوفرتة وحملاها على سيارة نقل وقاما بإلقائها وسط الزراعات في مكان العثور على الجثة، وألقى القبض على المتهم الثانى، وتحرر محضر بالواقعة.

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