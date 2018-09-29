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أبرزهن يسرا ومي عمر.. نجمات وقعن في فخ التقليد خلال فعاليات مهرجان الجونة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:26 م
صدى البلد
هاجر هانئ
اختتمت مساء أمس، الجمعة، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثانية، ومنذ أن بدأ المهرجان تألقت العديد من النجمات بإطلالات متنوعة، ولكن اللافت للأنظار هو أن فساتين بعضهن كانت مقلدة وظهرت بها نجمات أخريات من قبل، مع اختلاف تفاصيل صغيرة فيها من حيث اللون وما شابه.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز وأشهر الفنّانات اللاتي وقعن في فخ التقليد خلال ظهورهن في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

- تألقت يسرا بفستان مميز من توقيع مصمم الأزياء العالمي أنطوان القارح، والذي جمع بين اللونين الأسود والأصفر، كما تميز التصميم بالتطريزات البسيطة، وزين ظهر الفستان بفراشة سوداء، ولكن سبقتها الفنانة السورية ديمة قندلفت بنفس التصميم، ما جعل البعض يتهمها بتقليدها.

- اتهمت لبلبة بتقليد المطربة الشابة سالي خليل، وذلك بعد أن ظهرت بفستان أنيق باللون الروز بأكمام مكشوفة، كما اتسم بتطريزات ونقوشات الراقي.

يذكر أن هو نفس تصميم الفستان الذي ظهرت به المطربة الشابة خلال تكريمها في إحدى المجلات.

- أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب جدلا، حيث ظهرت بنظارة شمس صغيرة خلال ظهورها على السجادة الحمراء، ولكن استوحت هذه الفكرة من النجمة العالمية ريهانا التي ظهرت بها مسبقا في أحد المهرجانات، كذلك كيلي جينير، شقيقة كيم كاردشيان، التي ظهرت بنفس اللوك.

- كما تشابه فستان أمينة خليل، الذى ظهرت به في عرض فيلم "عيار ناري" بالمهرجان، مع فستان حنان مطاوع في مهرجان الفضائيات العربية، فحمل كل منهما نفس النقشة والألوان مع اختلاف التصميم.

- ظهرت جميلة مرتدية بليزر فضيا قصيرا، ولكن سبقتها بنفس الإطلالة زوجة الفنان كريم فهمي في إحدى المناسبات الفنية.

- تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة للفنانة مي عمر ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى مرتدية فستانا أنيقا من مايكل سينكور، وهو ما أثار جدلا واسعا ووضعها في موقف محرج، حيث اتهمها البعض بأنها ارتدت نفس الفستان الذي ظهرت به النجمة روز بيرترام ومانوشي تشيلار.

- ارتدت ريهام حجاج فستانا رائعا من توقيع زهير مراد، وقد سبقتها بنفس الإطلالة عارضة الأزياء ايزابيل جولارت.
أبرزهن يسرا ومي عمر.. نجمات وقعن في فخ التقليد خلال فعاليات مهرجان الجونة
أبرزهن يسرا ومي عمر.. نجمات وقعن في فخ التقليد خلال فعاليات مهرجان الجونة
أبرزهن يسرا ومي عمر.. نجمات وقعن في فخ التقليد خلال فعاليات مهرجان الجونة
أبرزهن يسرا ومي عمر.. نجمات وقعن في فخ التقليد خلال فعاليات مهرجان الجونة
أبرزهن يسرا ومي عمر.. نجمات وقعن في فخ التقليد خلال فعاليات مهرجان الجونة
أبرزهن يسرا ومي عمر.. نجمات وقعن في فخ التقليد خلال فعاليات مهرجان الجونة
أبرزهن يسرا ومي عمر.. نجمات وقعن في فخ التقليد خلال فعاليات مهرجان الجونة

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