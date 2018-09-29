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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يبحث مع وفد من جمعية رجال الأعمال دعم التنمية بالمحافظات

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:21 ص
صدى البلد
ايمان البكش
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة والوزارة على التواصل مع جميع شركاء التنمية في مصر خاصة مجتمع الأعمال، مشيرًا الى أن الحكومة تؤمن بأن قطاع مجتمع الأعمال شريك أساسي لدفع قاطرة التنمية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد جمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس علي عيسى.

وتناول اللقاء التنسيق مع جمعية رجال الأعمال لدعم التنمية في المحافظات والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بها وإمكانية المساهمة في تنفيذها.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الفرص الاستثمارية بالمحافظات خاصة محافظات الصعيد والمطلوبة في مختلف القطاعات والمشروعات التي تنفذها الوزارة خاصة التى تستهدف دعم المشروعات الصغيرة ومساندة الشباب وتحويل أفكارهم الى فرص استثمارية وتمويل مشروعات الشباب والاستفادة من خبرات رجال الأعمال ودعم برامج التدريب والجودة وتسويق المنتجات.

ووجه الوزير بإمكانية تعاون الطرفين لعقد مؤتمر يتم خلاله دعوة العديد من الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظات وسط وجنوب الصعيد ودراسات الجدوى الخاصة بهم على ان يتم عقده خلال الفترة القريبة القادمة.

ونوه الوزير إلى أهمية التسويق للمنتجات البيئية المتميزة في المحافظات والدور الذي يمكن أن يقوم به رجال الأعمال في دعم الفرص التسويقية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعة في المحافظات وإقامة صناعات عليها خاصة في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في المحافظات، مؤكدا أهمية التنسيق مع جمعية رجال الأعمال في تبني احتياجات سوق العمل وتأهيل الشباب للعمل في مجال المشروعات الصغيرة مع التركيز على جزئية التسويق باعتبارها مشكلة تواجه الشباب.

ونوه الوزير إلى أن الحكومة بجميع وزارتها ومؤسساتها تعمل لخدمة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة إليه، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بدعم التنمية وتوفير فرص عمل في جميع المحافظات وخاصة محافظات الصعيد لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة وتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة.

وزير التنمية المحلية يبحث مع وفد من جمعية رجال الأعمال دعم التنمية بالمحافظات
وزير التنمية المحلية يبحث مع وفد من جمعية رجال الأعمال دعم التنمية بالمحافظات
وزير التنمية المحلية يبحث مع وفد من جمعية رجال الأعمال دعم التنمية بالمحافظات

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