تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة اليوم.. فيديو

أفاد الرائد أحمد نور، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بأن التأمين الخاص بقطاعات الطريق الدائري تعمل على أكمل وجه ولا يوجد رصد لأي مخالفة، مشيرًا إلى أن هناك إزدحام مرور متوسط بمنطقة المرج، والقادم من القليوبية إلى مدينة السلام، أما باقي القطاعات لا تعاني من أي كثافات مرورية وتعمل بكامل طاقتها.



وأشار "نور"،خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، إلى أن حركة السير على محور 26 يوليو طبيعية ولا يوجد أي معوقات أو كثافات مرورية عليه، مشيرًا إلى أن هناك كسر في ماسورة مياة على طريق الواحات بعد تقاطع الطريق مع إمتداد المحور، القادم من مدينة الواحات إلى الفيوم.



ونوه "نور" إلى أن مناطق القاهرة كافة تشهد سيولة مرورية، مع متابعة مرورية مكثفة.



