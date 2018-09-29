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طريقة تحضير بيتزا بالتونة بأسهل الخطوات

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:49 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
نقدم لك طريقة تحضير بيتزا بالتونة فى المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات من مطبخ الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير
علبة تونة
3 حبات طماطم
ثوم مفروم
بصل مفروم
ملح وفلفل وبهارات
ملعقة زيت
4 ملاعق كبيرة جبنة بارميزان مبشورة
2 كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة خميرة فورية
كوب ماء
نصف ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير

* لتحضير العجينة يخلط الدقيق مع الخميرة والملح ويضاف الماء وتدعك العجينة جيدًا. ثم تترك لمدة ساعة حتى تختمر.
* يُقلى الثوم والبصل في مقلاة مع مقدار ملعقة صغيرة زيت.
* تضاف الطماطم إلى المقلاة وتترك على نار خفيفة حتى تذوب كليا. ويمكن هنا إضافة مقدار ملعقة طعام من الكاتشب.
* تضاف التونة بعد تصفيتها من الماء وتمزج جيدًا من الملح والبهار والصلصة.
* ترق العجينة ويفرش فوقها مزيج التونة.
* تضاف الجبنة وتخبز البيتزا في فرن حام حتى تنضج.​


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