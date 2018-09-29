اعتقال سوري خطط لتنفيذ هجوم كيماوي في إسرائيل

أعلنت الشرطة الألمانية، أنها أوقفت شابًا سوريًّا يبلغ من العمر 21 عامًا؛ بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات في إسرائيل.





وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم"، أن الشاب السوري خطط لتنفيذ هجوم بسلاح كيماوي داخل إسرائيل، وحاول تجنيد آخرين لمساعدته في تنفيذ الهجوم، لافتة إلى شكوك بانتمائه إلى تنظيم داعش.





وأوضحت الشرطة الألمانية، أنها اعتقلت الشاب منذ نحو أسبوع بعد تورطه في مشاجرة داخل أحد المقاهي ببرلين.





وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فقد قدمت الأجهزة الاستخباراتية الألمانية للشرطة الإسرائيلية معلومات خاصة مكّنتها من تعقب المتهم عن طريق الهاتف المحمول الذي يحمله، لكنه لم يكن موجودًا في منزله إلا في وقت متأخر بعد تورطه في المشاجرة العنيفة.