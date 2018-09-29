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اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 29 سبتمبر 2018

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:32 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم، السبت 29 سبتمبر 2018، حيث سجل متوسط سعر الدولار نحو 17.8576 جنيه للشراء، و17.9753 جنيه للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي نحو20.9009 جنيه للشراء و21.0331 جنيه للبيع بإنخفاض حوالي 13 قرشا عن أسعار أمس، الجمعة، التي كانت 21.0309 جنيه للشراء و21.1531 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.4689 جنيه للشراء و23.6245 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 18.4843 جنيه للشراء و18.5930 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.8355 جنيه للشراء و15.9234 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.5972 جنيه للشراء و2.6126 جنيه للبيع.

وأظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليوم، السبت 29 سبتمبر 2018؛ استقرار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه.

وسجل الريـال السعودي نحو 4.7575 جنيه للشراء، و4.7843 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 58.7463 جنيه للشراء، و59.1770 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي نحو 4.8574 جنيه للشراء و4.8854 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدينار الأردني نحو 25.0676 جنيه للشراء، و25.2849 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريـال العماني نحو 46.2261 جنيه للشراء، و46.5649 جنيه للبيع.

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