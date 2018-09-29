السعودية توافق على تمويل 3 مشاريع بقيمة 50 مليار دولار في باكستان

أفادت تقارير إعلامية بأن المملكة العربية السعودية، الوافد الجديد إلى الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وقعت اتفاقيات منح مع باكستان لتمويل ثلاثة مشاريع تتعلق بالبنية التحتية للطرق ومشروعات الطاقة تقدر بنحو 50 مليار دولار أمريكي.



ووفقًا لصحيفة "ايكونميك تايمز"، وقع الجانبان ثلاث اتفاقيات بقيمة 16.1 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع في قطاعي الصحة والتعليم في كشمير الباكستانية المحتلة وخيبر باختونخوا.



ووقع المبعوثون السعوديون ومسئولو وزارة المالية الباكستانية الاتفاقيات يوم الخميس الماضي، وذلك خلال زيارة رئيس "الصندوق السعودي للتنمية" أحمد عجيل الخطيب لباكستان بصحبة وفد مكون من ستة أعضاء.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي قوله إن وفدًا سعوديًا رفيع المستوى سيصل إلى باكستان، يوم الأحد، وسيتم توقيع مزيد من الاتفاقيات.