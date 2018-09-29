ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

السعودية توافق على تمويل 3 مشاريع بقيمة 50 مليار دولار في باكستان

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:40 ص
ولى العهد السعودي
ولى العهد السعودي الامير محمد بن سلمان
دعاء ابوهشيمة
أفادت تقارير إعلامية بأن المملكة العربية السعودية، الوافد الجديد إلى الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وقعت اتفاقيات منح مع باكستان لتمويل ثلاثة مشاريع تتعلق بالبنية التحتية للطرق ومشروعات الطاقة تقدر بنحو 50 مليار دولار أمريكي.

ووفقًا لصحيفة "ايكونميك تايمز"، وقع الجانبان ثلاث اتفاقيات بقيمة 16.1 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع في قطاعي الصحة والتعليم في كشمير الباكستانية المحتلة وخيبر باختونخوا.

ووقع المبعوثون السعوديون ومسئولو وزارة المالية الباكستانية الاتفاقيات يوم الخميس الماضي، وذلك خلال زيارة رئيس "الصندوق السعودي للتنمية" أحمد عجيل الخطيب لباكستان بصحبة وفد مكون من ستة أعضاء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي قوله إن وفدًا سعوديًا رفيع المستوى سيصل إلى باكستان، يوم الأحد، وسيتم توقيع مزيد من الاتفاقيات.

ترشيحاتنا

في ختام مهرجان الجونة السينمائي.. إطلالات لافتة وجذابة.. أبرزهن ياسمين صبري.. ودينا الشربيني لم تتعلم من أخطائها.. ومي عمر تحصل على لقب إطلالة الفراعنة.. صور

ارتفاع ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 384 قتيلا

الأرصاد: طقس اليوم حار يصاحبه أمطار والقاهرة تسجل 37 درجة

عضو مجلس إدارة إنبي: ناقشنا تسويق اللعبة من خلال الجمهور في إسبانيا.. صور

فيس بوك يعترف: اختراق أمني وراء غلق 50 مليون حساب

التضامن توضح شروط الاشتراك في مبادرة سكن كريم.. فيديو

تعرف على مباريات الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر

حكايات أحمد الفيشاوي مع السيدات.. إحداهن ارتدت الحجاب من أجله.. وأخرى تزوجها 40 يوما.. وينهي علاقته بـ فتاة الجونة.. وشيرين رضا رفضت الزواج منه

علي جمعة يوضح هل موت الفجأة من علامات سوء الخاتمة ..فيديو

ليفربول بقيادة محمد صلاح فى اختبار صعب أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي .. اليوم

سعر الذهب اليوم 29 سبتمبر 2018

مصر تعلن وقف استيراد الغاز المسال من الخارج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ختام مهرجان الجونة السينمائي.. إطلالات لافتة وجذابة.. أبرزهن ياسمين صبري.. ودينا الشربيني لم تتعلم من أخطائها.. ومي عمر تحصل على لقب إطلالة الفراعنة.. صور

زوجة ماجد المصرى تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة ..صور

الأسود يسيطر على إطلالات الفنانات في ختام مهرجان الجونة.. صور

دينا الشربينى وإيفانكا ترامب الأبرز.. تعرف على أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. صور

رئيس حي الزيتون يستجيب لـ صدى البلد ويطلق حملة نظافة ليلية..صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم ..فيديو
محمود محيي الدين: قضايا التنمية تتصدر أولويات البنك الدولي.. فيديو
طريقة تحضير بيتزا بالتونة بأسهل الخطوات
في اليوم العالمي للقهوة.. تعرف على طريقة اكتشافها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟