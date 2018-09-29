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أخبار العالم

طائرة سويسرية تضع قرية الشيخ مؤنس المهجرة على خريطتها بدلا من تل أبيب

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:21 ص
صدى البلد
سمر صالح
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم، السبت، أن شاشات طائرة "بوينغ 777" التابعة لشركة "الخطوط السويسرية" التي وصلت مطار اللد (بن غوريون)، قادمة من مدينة زيوريخ، أظهرت لأول مرة اسم القرية الفلسطينية، الشيخ مؤنس المهجرة منذ نكبة عام 1948، والتي أقيم على أنقاضها حي "رمات أفيف" حيث تقع جامعة تل أبيب.

وأوضحت "يديعوت أحرونوت"، أن ركاب الطائرة تفاجأوا بأن الخرائط التي تبين مسار الطائرة التي توجهت من زيوريخ إلى تل أبيب، تعرض على شاشات المقاعد في الطائرة، اسم الشيخ مؤنس فور دخولها المجال الجوي الإسرائيلي.

وأضافت أن الشركة التابعة لشركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا"، قالت إنها تعتمد خرائط جغرافية من إنتاج شركات خاصة، وأكدت أنها تحافظ على حيادية تامة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والعلاقات الدولية.

يذكر أن قرية الشيخ مؤنس تهجرت على يد العصابات الصهيونية بشكل نهائي أواخر مارس عام 1948، بعد أن فرضت عصابة "ليحي" حصارا على القرية طيلة أسابيع لتجويع وترهيب أهالها حتى تمت السيطرة عليها دون أن تتدخل قوات الانتداب البريطانية.

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