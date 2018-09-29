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فن

سينما زاوية تعيد عروض يوسف شاهين النسخ المرممة بداية من 3 أكتوبر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:46 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
تقدم سينما زاوية مجموعة من أفلام يوسف شاهين المرممة، لاقت استحسان الجمهور ومحبى المخرج الراحل يوسف شاهين، ومحبى أعماله السينمائية.

وأعلنت زاوية "بناء على طلباتكم وعلشان الناس اللي ملحقتش تشوف كل الأفلام اللي كان نفسها تشوفها، زاوية هتعيد عروض يوسف شاهين: النسخ المُرممة مرة تانية من 3 أكتوبر لـ 9 أكتوبر، 4 عروض كل يوم وفيه أكثر من عرض خلال الأسبوع لكل الأفلام اللى كانت كامل العدد".

ومن الأفلام التى ستعرض اسكندرية كمان وكمان والناصر صلاح الدين وباب الحديد واليوم السادس والأرض والمصير وحدوتة مصرية وعودة الابن الضال والمهاجر وصراع فى الوادى وسيدة القطار وبابا أمين والآخر.

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