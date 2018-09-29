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أخبار العالم

بعد الحرب الكلامية.. مادورو يعلن استعداده للقاء ترامب لأول مرة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:46 ص
ترامب ومادورو
ترامب ومادورو
على صالح
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن لقاءه المحتمل مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة.

ووفقا لموقع "جلوبوفيجين"، فإن مادورو عرض استعداده للقاء نظيره الأمريكي، مبديا تفاؤله بنجاح الاجتماع بينهما في تقريب وجهات النظر.

وقال مادورو: "إذا نجحنا في عقد هذا الاجتماع مع ترامب، فإن الكثير من الأشياء ستتغير".

كما نقل عنه الموقع قوله بعد عودته إلى كاراكاس من مدينة نيويورك، حيث حضر دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن لديه الشجاعة الكافية لإقامة حوار رفيع المستوى محترم مع الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الفنزويلي: "أعلم أنه إذا حدث هذا فسيكون هذا إيجابيا للغاية".

وواجه مادورو انتقادات بسبب سياساته والوضع في فنزويلا من دول مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة، خلال دورة الجمعية العامة.

وقال الرئيس الفنزويلي إنه مستعد للحوار مع نظيره الأمريكي حول الخلافات القائمة بينهما.

وقال ترامب، بدوره، إنه كان مستعدًا للقاء مادورو أيضًا، إذا كان ذلك سيساعد في تعزيز وضع فنزويلا.

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