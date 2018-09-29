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أخبار العالم

مسلحون يتكبدون خسائر فادحة في عمليات شنتها القوات الأمريكية والأفغانية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:33 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت مصادر أفغانية مطلعة، اليوم السبت، أن العديد من المسلحين سقطوا بين قتيل وجريح خلال عمليات منفصلة شنتها القوات الأفغانية والأمريكية في إقليمي باكتيكا وغازني.

وقال فيلق" ثاندر201 " التابع للجيش الأفغاني في جنوب شرق البلاد في بيان (نقلته وكالة أنباء /خاما برس/الأفغانية) إن 3 مسلحين على الأقل قتلوا وأصيب 7 آخرون خلال عمليات شنتها القوات المسلحة الأفغانية على الطريق السريع الرئيسي بين منطقتي أورجون وجيان في باكتيكا.

وأضاف البيان أن القوات الأفغانية اكتشفت أيضا ودمرت 7 أنواع مختلفة من أجهزة متفجرات متقدمة خلال نفس العمليات...في الوقت ذاته، شنت القوات الأمريكية غارات في حي موقور بإقليم غازني، مما أدى إلى مقتل 6 مسلحين على الأقل واصابة 9 آخرين.

ولم تعلق حتى الآن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية بما فيها حركة طالبان على هذه الأنباء.

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