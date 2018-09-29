مسلحون يتكبدون خسائر فادحة في عمليات شنتها القوات الأمريكية والأفغانية

أعلنت مصادر أفغانية مطلعة، اليوم السبت، أن العديد من المسلحين سقطوا بين قتيل وجريح خلال عمليات منفصلة شنتها القوات الأفغانية والأمريكية في إقليمي باكتيكا وغازني.



وقال فيلق" ثاندر201 " التابع للجيش الأفغاني في جنوب شرق البلاد في بيان (نقلته وكالة أنباء /خاما برس/الأفغانية) إن 3 مسلحين على الأقل قتلوا وأصيب 7 آخرون خلال عمليات شنتها القوات المسلحة الأفغانية على الطريق السريع الرئيسي بين منطقتي أورجون وجيان في باكتيكا.



وأضاف البيان أن القوات الأفغانية اكتشفت أيضا ودمرت 7 أنواع مختلفة من أجهزة متفجرات متقدمة خلال نفس العمليات...في الوقت ذاته، شنت القوات الأمريكية غارات في حي موقور بإقليم غازني، مما أدى إلى مقتل 6 مسلحين على الأقل واصابة 9 آخرين.



ولم تعلق حتى الآن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية بما فيها حركة طالبان على هذه الأنباء.

