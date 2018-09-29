كلية راشد تفوز بدرع التفوق العام لبطولة الكليات العسكرية بالإمارات

حصدت كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، درع التفوق العام في منافسات البطولة الثالثة للكليات العسكرية للجوجيتسو التي أقيمت في كلية خليفة بن زايد آل نهيان الجوية بمدينة العين.





ونشرت الصفحة الرسمية لوكالة أنباء الإمارات، تفاصيل إحراز البطولة والتي شارك فيها عدد من منتسبي قيادات الكليات العسكرية، حيث بلغ عدد المشاركين في البطولة 272 مرشحًا، واشتملت على منافسات في الحزام الأبيض والحزام الأزرق في أوزان 58، 62، 69، 77، 85، 94، وشهد الختام العميد الركن علي سيف النعيمي قائد كلية زايد الثاني العسكرية، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.





كما أحرزت كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية كأس البطولة برصيد 11 ميدالية منها 7 ذهبيات وجاء في المركز الثاني كلية زايد العسكرية برصيد 12 ميدالية منها 4 ذهبيات وفي المركز الثالث كلية خليفة بن زايد الجوية برصيد 13 ميدالية منها ذهبية وحيدة.



