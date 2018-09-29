في اليوم العالمي للقهوة.. تعرف على طريقة اكتشافها

قالت داليا أيمن إن بداية ظهور القهوة يرجع إلى انتشار بعض المشاكل في العالم، موضحة أن أهل اليمن كانوا أول شعب ينتج البن في بداية القرن الـ 15 بعد اكتشافه بالمصادفة من جانب راعي غنم عندما أكلت الخراف من نبات البن، حيث لاحظ بعدها النشاط عليهم؛ لينتشر نبات البن في العالم، ويصبح من المشروبات الرئيسية المشهورة تحت اسم قهوة.





وأضافت «أيمن»، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن صناع القهوة تفننوا في صناعة مشروبهم المفضل لدرجة أن بعض الدول تصنع القهوة على طريقتهم المفضلة.



