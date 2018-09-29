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في اليوم العالمي للقهوة.. تعرف على طريقة اكتشافها

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كـريـم الخـطـيب
قالت داليا أيمن إن بداية ظهور القهوة يرجع إلى انتشار بعض المشاكل في العالم، موضحة أن أهل اليمن كانوا أول شعب ينتج البن في بداية القرن الـ 15 بعد اكتشافه بالمصادفة من جانب راعي غنم عندما أكلت الخراف من نبات البن، حيث لاحظ بعدها النشاط عليهم؛ لينتشر نبات البن في العالم، ويصبح من المشروبات الرئيسية المشهورة تحت اسم قهوة.

وأضافت «أيمن»، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن صناع القهوة تفننوا في صناعة مشروبهم المفضل لدرجة أن بعض الدول تصنع القهوة على طريقتهم المفضلة.

وأشارت إلى أـن القهوة تحقق فوائد عديدة منها زيادة نسبة الاستيعاب والتركيز وتقليل نسبة الكولسترول في الدم، موضحة أن الأطباء يحذرون من الإسراف في تناول القهوة لأن هناك آثارًا سلبية مثل ارتفاع ضغط الدم والأرق وعدم الانتظام في النوم، كما أنها مضرة للنساء الحوامل.

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