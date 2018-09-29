عضو مجلس إدارة إنبي: ناقشنا تسويق اللعبة من خلال الجمهور في إسبانيا.. صور

اختتمت فعاليات قمة صناعة كرة القدم في العاصمة الاسبانية مدريد لعام 2018، بحضور ممثلين عن أكثر من ١٦٠ ناديا حول العالم، وبينهم محمد غرابة عضو مجلس إدارة إنبي.



وقال غرابة، إنه كان له الشرف في تمثيل نادي إنبي وكرة القدم المصرية، في جلسات مطولة وثرية بالنقاش أجراها قرابة ٩٠ متحدثا رياضيا محترفا وبارزا في مجال كرة القدم، أسماء عديدة لا يسعه ذكرها وحصرها، وأكثر من ٢٣٠٠ شخصية مؤثرة في صناعة كرة القدم العالمية شرف أن يكون ضمنهم ممثلًا عن مصر.

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وأوضح غرابة أن المؤتمر مهتم بمناقشة أبرز القضايا الرياضية على الساحة وكيفية الإستفادة من التكنولوجيا والعنصر البشري بأنماط إدارية محترفة ومتنوعة تضمن تحقيق أفضل عائد على الصناعة وكذلك أعلى قيمة تسويقية للعبة من خلال الجمهور، أساليب حديثة ومتطورة في صناعة الرياضة وكرة القدم تحديدًا.



كذلك بحث المؤتمر أبحاث علمية حقيقية من واقع تجارب مختلفة من كل قارات العالم كل حسب تحدياته وفرصه، لاسيما مناقشة الفرص وكيفية تعظيمها والتهديدات التي تواجه الصناعة وكيفية مواجهتها.



‎سعدت أيضا بمقابلة أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي وخافيير تيباس رئيس الليجا الإسبانية و الأسطورة الظاهرة رونالدو دا ليما والعديد والعديد من صناع الرياضة في العالم.



كما عقدت على هامش المؤتمر جلسات عمل مع أبرز العاملين في مجال الإدارة الرياضية في العالم وفي إسبانيا تحديدًا بغرض عقد شراكات بين هذه الكيانات الكبيرة ونادي إنبي بغرض تقديم عديد من البرامج والحصص التدريبية والمحاضرات وورش العمل للعاملين في المجال.