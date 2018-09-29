إندونيسيا تتوقع ارتفاع عدد ضحايا الزلزال وترسل فرق مساعدات إلى سولاوسي

توقعت وزارة الشئون الإجتماعية الإندونيسية اليوم السبت ارتفاع عدد الضحايا من تأثير الزلزال وتسونامي الذي ضرب مقاطعة سولاوسي الغربية بعد أن وصل العدد إلى 48 قتيلا.



وذكرت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية أن الوزارة أرسلت على الفور مساعدات لوجستية وأفراد من فريق الاستعداد للكوارث في إطار جهودها للتعامل مع الزلزال الذي وقع وسط سولاوسي.



وتضم هذه المساعدات 1000 صندوق من الوجبات السريعة و2000 سرير، و25 خيمة متعددة الأغراض ، و3000 خيمة دائرية وغيرها.



وفي نفس السياق، قال وزير الشؤون السياسية والقانونية والأمنية ويرانتو فى مؤتمر صحفى عقده في وقت مبكر من اليوم السبت إنه تم نشر فريق إجلاء مشترك في مناطق الكوارث في منطقة دونجالا ومدينة بالو مساء الجمعة.



وأضاف: " أرسلنا أفراد عسكريين من عدة مناطق غير بعيدة عن مناطق الكارثة من ضمنها جورونتالو وماموجو وباريجي موتونج وماكساسار".



وضربت أمواج تسونامي وصل ارتفاعها إلى مترين مدينة (بالو) الإندونيسية عقب حدوث زلزال عنيف بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى تدمير مبان كثيرة، واضطر الكثير من السكان إلى مغادرة منازلهم مذعورين إلى الشوارع.

