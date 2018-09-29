وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التطورات الإقليمية



بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المواقف المشتركة إزاء التطورات الإقليمية، بما في ذلك اليمن وليبيا وسوريا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت عن الشيخ عبد الله بن زايد تأكيده حرص بلاده على بناء وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التنموي والإنساني.



من جانبه، أشاد جوتيريش بالدور الهام الذي تلعبه الإمارات في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية، وفي تعزيز بناء الثقة بين إريتريا وإثيوبيا.



كما التقى الوزير الإماراتي، رئيسة الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا اسبينوزا جارسيس، حيث استعرضا عددا من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنظمة الدولية، إضافة إلى مواقف الجانبين إزاء عدد من القضايا والجهود المبذولة للتصدي لأبرز التحديات العالمية الراهنة وخاصة المتصلة منها ببنود جدول أعمال الدورة، واتفقا على تعزيز أوجه العمل المشترك والتعاون والتنسيق بين الجانبين.