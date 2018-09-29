رانيا محمود ياسين: زوجي لا يتدخل في اختياراتي الفنية

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إن زوجها الفنان محمد رياض لا يتدخل في اختياراتها الفنية بل أنه يعطي رأيه كنوع من الخبرة الفنية الطويلة التي يتمتع بها.



وأضافت في تصريح لـ "صدى البلد" أنه توجد حالة من التفاهم بينها وبين زوجها منذ ارتباطهما ولا مانع من أخذ آراء بعضهما البعض ولكن لا يفرض رأيه والعكس.



يذكر أن آخر أعمالها الفنية مسلسل " نصيبي وقسمتك " في قصة " لحظة من فضلك " الذي يعرض الآن من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج أحمد عبد العاطى، وموسيقى تامر كروان ، وهذه هي المرة الأولى التي يعرض فيها في الوطن العربي، عمل درامي، يحتوي على قصص مختلفة، كل منها لا تتجاوز 5 حلقات، تناقش قضايا مجتمعية حقيقية.

