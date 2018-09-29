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الشهابى: مازالت ذكرى عبد الناصر خالدة فى النفوس وصوره ترفع فى الميادين

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:54 ص
الزعيم الراحل جمال
الزعيم الراحل جمال عبد الناصر
أحمد أيمن
أصدر ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بيان اليوم بمناسبة مرور ٤٨ عاما على وفاة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر قال فيه:
يمر اليوم ٤٨ عاما على رحيل الزعيم الخالد جمال عبد الناصر ومازالت ذكراه خالدة فى النفوس وصوره ترفع فى الميادين فى كل المناسبات السياسية والشعبية والوطنية.

وأضاف الشهابى فى بيانه: ٤٨ عاما ومازال جمال عبد الناصر يتربع في قلوب الكثيرين، من أبناء الشعب العربى من المحيط إلى الخليج والأحرار فى كل مكان ، ويتذكر البسطاء والكادحين من ابناء الشعب المصرى وقوفه إلى جانبهم محققا لهم مجتمع العدالة الاجتماعية.. مجتمع المساواة والعدل وتكافؤ الفرص.

وتابع رئيس حزب الجيل فى بيانه: رحل جمال عبد الناصر ومازالت مبادئه وتعاليمه ومشواره النضالى ترسم طريق الاستقلال الوطنى وتحرير فلسطين لكل الوطنيين، ولم يكن جمال عبدالناصر زعيما ولا رئيسا عاديا ممن سجلهم سجل التاريخ، بل كان ملهما لأمة العرب وللأحرار فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

كما أوضح أن عبد الناصر ملاء قلوب المصريين والعرب حماسا وعشقا لوطنهم وإيمانا بقضيتهم المركزية "فلسطين" وتحريرها، لم ينحن ولم ينكسر تحت أي ظرف أو وطأة أي تهديد، تحمل المخططات الأجنبية والمؤامرات وواجهها بقلب من حديد وأعلن عقب حرب يونيو ٦٧: "ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة" وأعاد بناء القوات المسلحة وخاض بها حرب الاستنزاف الرهيب التى كانت البروفة الحقيقية لانتصار أكتوبر العظيم.

واختتم بيانه: اصطبغت حياة جمال عبد الناصر بالبساطة والتقشف والتواضع وتمتع بشخصية براقة تقترب بسلاسة من كل من يعرفها، ومازاات صورته في الخيال وصوته يدوي في الأذن نافخا في بنى العرب معانى العزة والكرامة والصمود، وأصبح رمزا للكرامة والصمود والقومية العربية.

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