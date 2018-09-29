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ديني

الأزهر يندد بجرائم الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:54 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، القمع الوحشي الذي مارسته قوات الاحتلال الصهيوني بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، أمس، الجمعة، ما أسفر عن سقوط سبعة شهداء، معظمهم من الأطفال والصبية، فضلا عن أكثر من خمسمائة جريح.

وأكد الأزهر أن وقوع تلك المجزرة عقب ساعات من اختتام الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاتها في نيويورك، يبرهن مجددًا على استخفاف الكيان الصهيوني بالمجتمع الدولي ومؤسساته، في ظل العجز المزمن عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها المستمرة بحق أبناء هذا الشعب الأعزل.

وجدد تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الدفاع عن أرضه ومقدساته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بعاجل الشفاء.

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