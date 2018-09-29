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رياضة

سيراميكا كليوباترا في مواجهة لرد الاعتبار أمام إف سي بكأس مصر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:03 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا على منافسه اف سي مصر اليوم، السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا ضمن منافسات الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر.

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز في الدور التمهيدي الثالث على منافسه القومي برباعية نظيفة ويسعى لاستكمال مشواره في البطولة وتحقيق مركز مناسب لطموحاتهم.

والتقى الفريقان بالدوري الممتاز ب في الاسبوع السادس قبل فترة التوقف وحقق فريق اف سي مصر الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد وهو ما يجعل مباراة اليوم لرد الاعتبار بالنسبة للاعبي سيراميكا كليوباترا .

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