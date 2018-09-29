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برلمان

برلماني: إنشاء تحالف استراتيجي بين مصر والخليج وأمريكا ضربة للإرهاب

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:07 ص
النائب فوزى الشرباصى
النائب فوزى الشرباصى
معتز الخصوصى
أعرب النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب، عن تأييده التام للدعوة التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة تحالف إستراتيجي شرق أوسطي يضم دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.

وقال الشرباصى، فى بيان صحفى له، إنه من المهم أن تطرح هذه الفكرة الآن للتصدي للإرهاب من ناحية، والتصدي للتهديدات الإقليمية من جانب تركيا وإيران وغيرهما من ناحية أخرى، لافتا إلى أن التحالف سيكون عبارة عن تكتل دولي إقليمي يواجه تهديدات متعددة.

وأضاف أن العالم يتغير وأن النظرة التي تقودها مصر لمحاربة الفوضى ودعم الاستقرار والتصدي للتنظيمات والشبكات الإرهابية الكبرى تحظى بدعم الجميع، لأن الجهود الدولية المنفردة لن تنجح في التصدي لهذه الشبكات ولا مخططاتها الإجرامية المسعورة.

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