نتنياهو لـ هيلي: ما فعلتيه مع ترامب بشأن الأونروا واليونسكو مذهل

أشاد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بمواقف مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الداعمة لإسرائيل، ووجه لها الشكر "نيابة عن شعب إسرائيل وأصدقائها في العالم كله".



وقال نتنياهو لهيلى على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن القاعة التي تستخدمها الجمعية العامة للأمم المتحدة مازالت مليئة بالقرارات المناهضة لإسرائيل لكن "معها (هيلي) الأمور في الأمم المتحدة أفضل كثيرا".

وأضاف :"ما فعلتيه مع الرئيس ترامب بشأن الأونروا واليونسكو مذهل" .



يشار إلى أن المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي طالما تبنت منذ تعيينها في هذا المنصب موقف المدافع الأشرس عن إسرائيل ، وكان لها دور كبير في قطع الدعم الأمريكي عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد رفض الفلسطينيين أن تلعب واشنطن دور الوسيط بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في قرار أثار غضب الشعوب العربية والإسلامية.



ولا يُنسى لهيلي كلمة قالت فيها لدى بداية توليها للمنصب داخل الأمم المتحدة إن عصر ما وصفتها بـ "بلطجة" الأمم المتحدة على إسرائيل قد "انتهى" وإنه بات "للبلدة" في إشارة إلى الأمم المتحدة "شرطي" جديد.