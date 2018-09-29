ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

نتنياهو لـ هيلي: ما فعلتيه مع ترامب بشأن الأونروا واليونسكو مذهل

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:40 م
أ ش أ
أشاد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بمواقف مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الداعمة لإسرائيل، ووجه لها الشكر "نيابة عن شعب إسرائيل وأصدقائها في العالم كله".

وقال نتنياهو لهيلى على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن القاعة التي تستخدمها الجمعية العامة للأمم المتحدة مازالت مليئة بالقرارات المناهضة لإسرائيل لكن "معها (هيلي) الأمور في الأمم المتحدة أفضل كثيرا".
وأضاف :"ما فعلتيه مع الرئيس ترامب بشأن الأونروا واليونسكو مذهل" .

يشار إلى أن المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي طالما تبنت منذ تعيينها في هذا المنصب موقف المدافع الأشرس عن إسرائيل ، وكان لها دور كبير في قطع الدعم الأمريكي عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد رفض الفلسطينيين أن تلعب واشنطن دور الوسيط بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في قرار أثار غضب الشعوب العربية والإسلامية.

ولا يُنسى لهيلي كلمة قالت فيها لدى بداية توليها للمنصب داخل الأمم المتحدة إن عصر ما وصفتها بـ "بلطجة" الأمم المتحدة على إسرائيل قد "انتهى" وإنه بات "للبلدة" في إشارة إلى الأمم المتحدة "شرطي" جديد.

ترشيحاتنا

وزير التعليم يقدم شرحًا تفصيليًا لكيفية التعامل مع بنك المعرفة المصري

مشرف أمن يصيب طبيب نساء بارتجاج لإهماله في الكشف على زوجته

علي جمعة يوضح هل موت الفجأة من علامات سوء الخاتمة ..فيديو

رئيس امتحانات الثانوية العامة أمام التأديبية العليا بسبب سفريات ألمانيا وإيطاليا

إنجاز تاريخي ينتظر ليفربول أمام تشيلسي اليوم بالبريميرليج

وزير التعليم: محتوى تابلت أولى ثانوي متاح على بنك المعرفة

المقاتلة الأمريكية إف 35 تثير مخاوف الجيش الإسرائيلي

في اليوم العالمي للقهوة.. دراسات تؤكد أهمية تناولها يوميًا

هبوط حاد لأسهم فيسبوك بعد فضيحة إغلاق الحسابات

رئيس صربيا يأمر الجيش بإعلان حالة التأهب القصوى

وست هام يفاجئ مانشستر يونايتد بهدفين في الشوط الأول

الداخلية: ضبط أكبر مزوري مستندات مرورية بالصف.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعفان: عقد امتحان لطلاب الجامعة العمالية للحصول على البكالوريوس

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

شاهد .. استعدادات مجلس النواب لدور الانعقاد الرابع

أبرزهن يسرا ومي عمر.. نجمات وقعن في فخ التقليد خلال فعاليات مهرجان الجونة

فيديو

إصابة 4 سياح من التشيك في انفجار شعلة ملتهبة داخل مطعم بتركيا
مصطفى بكري: الرئيس السيسى لديه القدرة على امتلاك مشاعر الآخرين
وزير التعليم العالي: نعمل على تدويل التعليم في مصر .. فيديو
نصائح مهمة لحماية أسنان الأطفال.. فيديو
خبير مروري: إغلاق جزئي في محور الأوتوستراد لمدة أسبوعين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟