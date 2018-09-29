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أخبار العالم

محلل: نتنياهو رجل خطير يخلق ذرائع لمهاجمة إيران

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:28 م
نتنياهو في الامم
نتنياهو في الامم المتحدة
على صالح
أكد تيم أندرسون خبير في السياسة الدولية في جامعة سيدني، أن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه يخلق الذرائع لشن هجوم على إيران وإثارة الرأي العام العالمي ضدها.

وفي مقابلة أجرتها وكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية، نشرت اليوم السبت على موقعها الإلكتروني، قال إن مزاعم نتنياهو لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد، واصفا نتنياهو بـ "رجل خطير، مثل مرشده في الولايات المتحدة، يحاول خلق الذرائع، دون مصداقية، وذرائع كان يستخدمها في الهجمات شبه التعسفية".

وأضاف: قد هدد نتنياهو بمهاجمة خصومه الإيرانيين في العراق واليمن وسوريا ولبنان، إنه يقوم بتهديدات خطيرة للغاية وهذه هي ذريعة، لتوجيه بعض الضربات الوقائية لبرنامج إيران النووي.

وتابع إندرسون: من الصعب القول لأن التحالفات السياسية بمعنى ما تعني أكثر من المعتقدات هذه الأيام. للأسف، هناك تساهل كبير لإسرائيل في روسيا، وهناك علاقة خاصة هناك.

واستطرد: الولايات المتحدة أظهرت أنهم احتقروا مثل الاتفاق النووي وأظهرت إسرائيل بالضبط نفس الازدراء لوكالة المراقبة، وإسرائيل لديها هذا النهج التقليدي المناوئ للأمم المتحدة لأن هناك الكثير من النقد المشروع الذي تمارسه إسرائيل داخل المنظمة، وهذه البيئة المتقلبة للغاية والتي تتجاهل إسرائيل والولايات المتحدة فيها القانون الدولي، يجعل كلتا الدولتين تزعزعان استقرار حلفاءهما السابقين.

وواصل: من المعروف جيدًا أن إسرائيل لديها مخزون من الأسلحة النووية وأنها تجعل من الهيستيريا أن دولة أخرى في المنطقة تمتلك أسلحة نووية.

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