صور.. حملات توعية بمبادرة القضاء على فيروس سي بمساجد القليوبية

نظم مجلس مدينة شبين القناطر حملات توعية بالمساجد لحث المواطنين على الخروج والمشاركة فى المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سى".





وقال محمد الحسينى، رئيس المدينة، إنه تم عقد لقاءات بالمساجد بالتنسيق مع الأوقاف بضرورة الكشف المبكر لفيروس سي فى الحملة القومية التى ستبدأ الاثنين المقبل تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وأضاف أنه سيتم توجيه المصابين بالفيروس إلى أماكن وحدات علاج الفيروسات الكبدية التابعة للجنة القومية أو الهيئة العامة للتأمين الصحي للحصول على العلاج المناسب وبدون أي تكاليف بوسائل مواصلات مجانية خصصت لهذا الغرض بالتنسيق مع المجتمع المدني.





من جانبه قال الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه تم تجهيز 256 نقطة تمركز بالقرى والمدن لاستقبال المواطنين للفحص الفوري المبدئي و18 مركزا بمستشفيات المحافظة لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق الأكثر كثافة سكانية حيث تم زيادة عدد نقاط التمركز.





وأشار "الطباخ"، إلى أنه تم توفير المستلزمات الطبية لتنفيذ الحملة وتجهيز جميع أماكن العمل وتدريب الفرق الطبية المشتركة بالمبادرة وعمل حملة إعلامية وندوات تثقيفية تحث المواطنين على الاطمئنان على أنفسهم.





وناشد وكيل الوزارة، جميع المواطنين، بسرعة التوجه إلى أماكن الكشف للاطمئنان على أنفسهم لمساعدة المسئولين للقضاء على ذلك المرض في أسرع وقت لتصبح مصر خالية من هذا المرض، مؤكدًا أن المبادرة تشمل جميع المواطنين في الفئة العمرية من سن الثامنة عشر ويكون العمل على فترتين يوميًا الفترة الصباحية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا والمسائية من الثالثة عصرًا وحتى التاسعة مساء.





ولفت إلى أن جميع التحاليل مجانية والعلاج بالمجان فقط ببطاقة الرقم القومي وتشمل الفحص لمرض فيروس سي والأمراض غير السارية.





فيما قال الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، إن العدد المستهدف في القليوبية من المبادرة هو 2.9 مليون مواطن طبقا لقاعدة بيانات الناخبين وتم التنسيق مع جامعة بنها للمشاركة في هذه المبادرة القومية من خلال كليات الطب والصيدلة وتكنولوجيا المعلومات.