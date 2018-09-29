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محافظات

الأورمان توزع 1000 شنطة مدرسية في الفيوم .. صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:29 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلنت جمعية الأورمان عن مبادرة "فرحهم بشنطتهم" للطلاب غير القادرين بمحافظة الفيوم، حيث بدأت الأورمان ومع دخول العام الدراسى الجديد ومن خلال مكتبها بالمحافظة حصر الاحتياجات الأساسية للأطفال الغير قادرين ومتطلباتهم مع بداية العام الدراسي، ووجد إن شنطة المدرسة التى تحتوى على أدوات مدرسية متكاملة كذلك المصروفات الدراسية هما أهم هذه الاحتياجات.

وأكد أحمد عبد المؤمن، مدير المركز الإعلامي لجمعية الأورمان أنه من خلال فريق عمل الجمعية في المحافظة ومن خلال قاعدة بيانات الأسر من ارامل وايتام وغير قادرين والتى تقدم لها الأورمان خدماتها الموسمية ومشروعاتها التنموية وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة توزع الاورمان عدد ألف شنطة مدرسية فى مراكز يوسف الصديق واطسا و ابشواى و طامية والفيوم وسنورس بمحافظة الفيوم.

وأضاف مؤمن أن الجمعية بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية تقوم بتسليم أكثر من 9 آلاف شنطة مدرسية لأكثر من 9 آلاف طالب وطالبة من الأيتام وغير القادرين في أنحاء الجمهورية وأن الهدف من وراء تقديم الشنطة المدرسية ودفع المصروفات إلى الطلاب غير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم في مواجهة أعباء العام الدراسى كذلك حماية هؤلاء الأطفال من لجوء الأسر إلى إن يخروجهم من التعليم بشكل عام لعدم مقدرتهم على نفقات الدراسة وبالتالي وقاية هؤلاء الأطفال من التسرب من التعليم.

والجدير بالذكر أنه لا يقتصر الدعم في مجال التعليم الذي تقدمه الأورمان للأطفال الأيتام وغير القادرين على توفير شنط المدارس ودفع المصروفات الدراسية بل تخطى ذلك إلى هدف أسمى وهو تشجيع النماذج المتفوقة من هذه الشرائح على الاستمرار في التفوق والنجاح من خلال تكريمها بشكل سنوى في احتفالية تقام كل عام ضمن فعاليات يوم اليتيم بحضور وزير التعليم ويتم خلالها منح كل طالب متفوق هدية عبارة عن مبلغ مالي وشهادة تكريم.
الأورمان توزع 1000 شنطة مدرسية في الفيوم .. صور
الأورمان توزع 1000 شنطة مدرسية في الفيوم .. صور
الأورمان توزع 1000 شنطة مدرسية في الفيوم .. صور

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