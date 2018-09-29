وكيل وزارة التعليم بالدقهلية يتفقد مدرسة شجرة الدر الإعدادية.. صور

تفقد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، سير العملية التعليمية بمدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات التابعة لإدارة غرب التعليمية، حيث حضر عبد الرؤوف طابور الصباح، وأكد على أهمية المدرسة ودورها العظيم في بناء الشخصية وحث الطالبات على الانتظام فى المدرسة لما لها أثر في تنمية الولاء والانتماء للوطن وأن تحية العلم هى بداية الانتماء للوطن فلا بد أن نحرص جميعا على حضور طابور الصباح ثم زار العديد من الفصول واستمع لشرح درس لمادة الرياضيات.



والتقى بالدكتور محمد البحيرى منسق اليونسكو، بالمحافظة الذي صرح أنه تم اختيار محافظة الدقهلية لتمثيل المدارس المنتسبة لليونسكو فى مهرجان (إبداع مراهق) بدار الأوبرا فى شهر ديسمبر، حيث توجد ٢٧ مدرسة بمحافظة الدقهلية منتسبة لليونسكو.



واطمأن عبد الرؤوف على تسليم الكتب المدرسية للطالبات وشدد على الإعلان عن مجموعات التقوية واختيار أفضل مدرسين لجذب الطالبات لحضورها، واستمع لشكوى إحدى مدرسات الدراسات الاجتماعية ووعد بحلها.



ووجه الشكر إلى إدارة المدرسة لمجهوداتها الواضحة من نظام وانتظام سير العملية التعليمة ونظافة المدرسة والإشراف المتواجد فى الفناء والأدوار وتمنى عام دراسي جيد خالِ من السلبيات.