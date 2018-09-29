محافظ الشرقية يوجه بسرعة إنهاء الأعمال بكوبري شرويدة

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجولة لتفقد تنفيذ الأعمال الجارية بكوبري شرويدة بمدينة الزقازيق، والمقام بتكلفة مبدئية قيمتها 186 مليون جنيه ليسهم وبشكل كبير في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.



وشدد المحافظ على الشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال ومضاعفة العمل والجهد والالتزام بالمواصفات الهندسية والقياسية في التنفيذ.



وأوضح المحافظ أن الهدف من إنشاء كوبري شرويدة القضاء على أزمة المرور وتكدس السيارات أمام مزلقان شرويدة والجامعة وفتح محاور مرورية جديدة على الطريق الدائري بمدينة الزقازيق وحل تقاطعات السكة الحديد بخطى بنها وطنطا مع الطريق الدائري للمدينة.



وتابع المحافظ أعمال رصف الطريق المجاور لمنطقة العمل بالكوبري، وتنفيذ حارتين لخلق السيولة المرورية المطلوبة وتوفيرًا للوقت والجهد.



وتوجه محافظ الشرقية لميدان عرابي بمدينة الزقازيق للاطمئنان على معدلات تنفيذ الأعمال بالنفق والمقام بتكلفة 100 مليون جنيه، والذي يربط بين شرق وغرب الزقازيق لخلق محاور مرورية جديدة وفك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق والمساهمة في إعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة.



كما اطمأن المحافظ على الانتهاء من أعمال الرصف بالمنطقة وتسوية الحفر وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.



كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع لمشاكلهم موجهًا الجهات المعنية بالعمل على تلبية احتياجاتهم فورا.