ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الشرقية يوجه بسرعة إنهاء الأعمال بكوبري شرويدة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:17 م
صدى البلد
محمد الطحاوي -وائل شاهين
قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجولة لتفقد تنفيذ الأعمال الجارية بكوبري شرويدة بمدينة الزقازيق، والمقام بتكلفة مبدئية قيمتها 186 مليون جنيه ليسهم وبشكل كبير في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.

وشدد المحافظ على الشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال ومضاعفة العمل والجهد والالتزام بالمواصفات الهندسية والقياسية في التنفيذ.

وأوضح المحافظ أن الهدف من إنشاء كوبري شرويدة القضاء على أزمة المرور وتكدس السيارات أمام مزلقان شرويدة والجامعة وفتح محاور مرورية جديدة على الطريق الدائري بمدينة الزقازيق وحل تقاطعات السكة الحديد بخطى بنها وطنطا مع الطريق الدائري للمدينة.

وتابع المحافظ أعمال رصف الطريق المجاور لمنطقة العمل بالكوبري، وتنفيذ حارتين لخلق السيولة المرورية المطلوبة وتوفيرًا للوقت والجهد.

وتوجه محافظ الشرقية لميدان عرابي بمدينة الزقازيق للاطمئنان على معدلات تنفيذ الأعمال بالنفق والمقام بتكلفة 100 مليون جنيه، والذي يربط بين شرق وغرب الزقازيق لخلق محاور مرورية جديدة وفك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق والمساهمة في إعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة.

كما اطمأن المحافظ على الانتهاء من أعمال الرصف بالمنطقة وتسوية الحفر وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع لمشاكلهم موجهًا الجهات المعنية بالعمل على تلبية احتياجاتهم فورا.
محافظ الشرقية يوجه بسرعة إنهاء الأعمال بكوبري شرويدة
محافظ الشرقية يوجه بسرعة إنهاء الأعمال بكوبري شرويدة
محافظ الشرقية يوجه بسرعة إنهاء الأعمال بكوبري شرويدة

ترشيحاتنا

سعر العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 29 سبتمبر 2018

#الكويت_ترحب_محمد_بن_سلمان يتصدر تويتر

حيلة عجيبة تخلصك من عادة قضم الأظافر

في ذكرى وفاتها.. تعرف على زيجات كوثر العسال

وزير التعليم: محتوى تابلت أولى ثانوي متاح على بنك المعرفة

تجمع أهالى شهيدات لقمة العيش أمام مشرحة مستشفى ديرب نجم لاستلام جثامينهن

الأزهر: يجوز للمرأة زيارة القبور بلا كراهة بـ 3 شروط

إسدال الستار على مذبحة الشروق.. النيابة تكشف المفاجأة الأخيرة

فيس بوك يعترف: اختراق أمني وراء غلق 50 مليون حساب

في اليوم العالمي للقهوة.. تعرف على طريقة اكتشافها

زوجة ماجد المصرى تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة ..صور

أهالي الهضبة الوسطى بالمقطم يستغيثون من خطر المباني المخالفة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

شاهد .. استعدادات مجلس النواب لدور الانعقاد الرابع

أبرزهن يسرا ومي عمر.. نجمات وقعن في فخ التقليد خلال فعاليات مهرجان الجونة

البيئة: إجراءات عاجلة لإزالة تلوث زيتى بمدينة الطور

في ختام مهرجان الجونة السينمائي.. إطلالات لافتة وجذابة.. أبرزهن ياسمين صبري.. ودينا الشربيني لم تتعلم من أخطائها.. ومي عمر تحصل على لقب إطلالة الفراعنة.. صور

فيديو

طريقة تحضير تارت التفاح للشيف نرمين هنو
خبير أمن معلومات يكشف سبب خروج الملايين من حسابات فيس بوك.. فيديو
فيديوجراف| أقصر حرب في التاريخ مدتها أقل من شوط مباراة
فيديوجراف| رجل يقتل زوجته وكاميرات المراقبة ترصد الحادث
شعبة المصوغات تكشف التوقيت الأنسب لشراء الشبكة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟